逛蘇澳買年貨 中原市場周邊道路口14日起交通管制3天

記者林坤瑋／宜蘭報導

過年前採買年貨可說是家家戶戶最繁忙的時刻，也象徵新年即將到來，為因應採買人潮避免車輛駛入造成交通堵塞及人車爭道。蘇澳鎮公所針對中原市場周邊聯外道路，將進行三天交通管制，以有效紓解交通壅塞的狀況，讓民眾能安心採買及購物。

為避免人車爭道及維持管制路口交通順暢，蘇澳鎮公所已協請宜蘭縣警察局蘇澳分局協調派警力與蘇西社區守望相助隊一同執行交通車輛管制。

管制時段與路段說明如下：

一、管制時段：自二月十四日起至十六日止計三天；自上午七時起至上午十一時止；二、管制路段：中原路與中山路一段路口起至中原路66巷止及其側巷道路口。

請周邊商家業者因應配合在管制時間內禁止汽車出入及貨物進出，以利消費者通行採買年貨。