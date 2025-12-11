逛街遛緬甸蟒！牠突暴衝纏頸鎖喉 屏東男摔倒濺血送醫

屏東縣九如鄉東寧路郵局附近11日下午近4時許發生驚險意外，26歲林姓男子帶著飼養的緬甸蟒外出，寵物蛇突然纏繞他的脖子且越勒越緊，導致他呼吸困難、驚慌失措，最後重心不穩跌倒在地，撞擊後腦勺造成頭部撕裂傷，地面血跡斑斑。

26歲林姓男子帶著飼養的緬甸蟒外出，寵物蛇突然纏繞他的脖子，導致他呼吸困難，重心不穩跌倒在地，撞擊後腦，地面血跡斑斑。（圖／中天新聞）

林男倒地後自行打電話向警消求救，表示「看到一條蛇」，路過民眾目睹嚇壞直呼「蛇繞在他脖子上！」隨即協助報案並叫救護車。屏東縣消防局九如分隊下午3點52分接獲通報，出動2車4人趕赴救援，到場時發現林男倒臥地上、意識清楚但頭部濺血，緬甸蟒則竄到附近路邊攤位底下。

消防人員到場後分工合作，一邊協助林男包紮止血，一邊用捕蛇夾將躲藏的緬甸蟒夾到籠子裡。林男經處理後送往屏東榮總，所幸意識清醒、生命徵象穩定，傷勢無生命危險。緬甸蟒最後由林男的家屬領回。

現場目擊者表示，他看到的時候，蛇已經纏好幾圈男子的脖子，男子整個臉發黑往後倒，問了路邊的路人聽說是養的。另有民眾錄下影片，畫面顯示林男遭蛇繞頸倒地後撞到頭，蟒蛇圈在男子脖子上「越勒越深」，當下驚悚又束手無策，熱心民眾連忙用棍子想抓蛇，只能站遠一點等待救援，直到消防人員抵達才順利將蛇捉住。

據了解，林男平時習慣將寵物蛇掛在身上外出，這次疑似纏繞太緊而發生意外。更離奇的是，林男在今年9月下旬也曾遭自家寵物蛇咬傷，當時身上全身是血趕緊送醫，這已是他第二次因寵物蛇意外住院。

警方與消防提醒，巨型蛇類雖為寵物，但力道強大，一旦纏繞過緊仍可能造成窒息、跌倒或受傷，外出時務必保持警覺與安全距離。

