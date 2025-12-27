逛鶯歌吃什麼？這家泰式火鍋開車方便、配料豐富，吃完還能續碗紅咖哩飯
天氣冷特別喜歡吃鍋，鶯歌的尖山路上有一間以泰式風味為主的平價小火鍋店，
泰鍋古藝 泰式平價鍋品專賣價格親民、口味好，
內用還有紅咖哩飯、王子麵、飲料、冰淇淋無限吃到飽，性價比超高。
泰鍋古藝 泰式平價鍋品專賣離鶯歌老街不近不遠，開車來蠻方便的，旁邊就有收費停車場。
泰鍋古藝 泰式平價鍋品專賣店內空間不小，人多也能坐在一起聚餐。
自助區提供白飯、紅咖哩醬、王子麵、冬粉、飲料、冰淇淋無限取用。
吃火鍋少不了的醬料區，居然有泰式青醬超特別。
紅咖哩醬的質地偏稀，辣度不低，算是蠻特別的吃法。
泰鍋古藝 泰式平價鍋品專賣的菜單，口味非常多，
除了泰式風味的鍋物外，也有一般基本口味，價格不貴。
基本款的原味雞湯鍋，價格170元，目測配料給的不少，
高麗菜、金針菇、南瓜、白蘿蔔、紅蘿蔔、秋葵、黑木耳、豬血糕、鑫鑫腸、肉片等，
以平價小火鍋來說給的算是很充足；另外還附了一顆雞蛋。
剝皮辣椒鍋加了不少剝皮辣椒，喝起來有些微辣感，湯頭還不錯。
泰瑞的泰式綠咖哩鍋，稍微有辣度，淡淡的綠咖哩味，個人比較喜歡我的泰式酸辣鍋。
重口味的泰式酸辣鍋，酸度辣度以及香氣都很足，
幾乎不用另外沾醬就很好吃，最後用來煮王子麵跟冬粉整個好入味。
小孩共鍋費100元，可抵單點消費，蠻佛心的，點了一份Q彈小卷和豬肉片，各60元。
豬肉片一份有8片，吃肉配菜還有王子麵，這樣就夠了。
Q彈小卷一份兩隻，新鮮度很夠，Q彈鮮美不在話下。
泰鍋古藝 泰式平價鍋品專賣的臭豆腐表現一般。
泰式奶茶過甜，最後沒喝完直接帶回家。
冰淇淋是雙葉品牌，有四種口味的冰淇淋，其中蜂蜜冰淇淋超香濃，蜂蜜味好濃郁。
坊間小火鍋店琳瑯滿目，泰鍋古藝 泰式平價鍋品專賣主打泰式風味鍋物，
是屬於異軍突起的路線，而其湯頭同樣表現不錯，覺得滿意的一家雙北小火鍋。
所在地址：臺灣新北市鶯歌區尖山路132號
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00–14:00, 17:00–21:00
店家電話：02-2677-7121
文章來源：Irene's 食旅．時旅
