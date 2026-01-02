逛一次夜市可以買5份！ 他讚「這餐點」CP值超高 網點頭：分裝可賣300





民生物資上漲，一般民眾最有感的就是「餐費增加」。有網友表示自己發現「便當」是最划算的選擇，並以夜市小吃做對比，表示逛夜市的花費「都夠買5個便當了」，引發眾人熱議。

該名網友是在論壇Threads發文分享生活中的觀察，表示自己突然發現，外食的話，「買便當」是CP值最高的選擇。同時也列舉以往許多台灣人喜愛的「逛夜市」費用作為對照，表示現在去逛一次夜市所花的錢，通常都夠自己買5個便當吃了。

▼有網友在Threads發文提出「買便當」是CP值最高的選擇，認為比吃夜市小吃划算許多。（示意圖／取自pixabay）

此文一出，不少網友紛紛表示有同感，感嘆現在外食的餐費越來越高，尤其夜市的小吃已經不再像以往那樣平價：「現在夜市的小吃根本就貴到不行」、「真的，所以我現在都不逛夜市了」、「章魚燒70元、炸三明治75-80元、蝦仁羹麵80元、大腸麵線65元，逛個夜市隨便吃加手搖飲，都要400元了」、「夜市買牛肉湯麵也要100元」、「夜市一攤100元」、「逛夜市才是最貴的，還不如去吃飯店自助餐」。



也有不少人認同原PO「便當最划算」的說法：「便當之外的餐都不便宜」、「以前便當貴，滷肉飯小吃便宜，現在滷肉飯我都不買了，一碗就要35，一個菜30就65，想要再個肉就破百，我買佛心便當65元一主菜三副菜」、「便當跟自助餐，就是CP值最高的餐，把便當的菜、飯、主菜，用小碟子跟餐盤再裝過變成定食，一份可以賣300元」。

▼不少網友認同「便當最划算」，還有人表示，若把便當內的菜取出一一裝到不同的器皿改包裝成「定食」販售，即使食材差不多，價格也瞬間翻倍（示意圖／取自Pexels）

除了便當之外，也有網友推薦其他省餐費的做法：「現在都不去夜市了，都是先去市場買肉菜蛋和群組訂現撈海鮮，善用電鍋和萬用鍋或烤箱這些，全家人的餐點很快就上桌了」、「現在有不到200元平價火鍋+自助吧吃到飽也很划算，夜市真的好貴」。

（封面示意圖／取自pixabay）

