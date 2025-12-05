逛LaLaport成幸運兒！花260元買1物爽中200萬 獎落這縣市
財經中心／王文承報導
財政部昨（4）日下午正式公布114年9、10月期統一發票中獎清冊，目前確定開出11張特別獎（1000萬元）與18張特獎（200萬元），共29張高額中獎發票。其中1位民眾只是吃飯，就被財神爺眷顧，爽抱200萬大獎。
逛這家百貨花260元爽中200萬 獎落這縣市
根據財政部公布的中獎清冊顯示，有1位民眾在南港LaLaport吃飯就成為幸運兒，中200萬大獎，地點位於南港LaLaport(銷售櫃位：「HALOA POKE 夏威夷拌飯」) 臺北市南港區經貿二路131號，餐費260元。
114年9-10月期統一發票，千萬特別獎號碼為「25834483」，200萬特獎號碼為「46587380」，20萬頭獎3組分別為「41016094、98081574、07309261」。另外，8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元；末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元；末6位相同得1萬元；末5位相同得4千元；末4位相同得1千元；末3位相同得200元。
