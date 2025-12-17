逛UNIQLO別踩雷 自以為好心 卻犯下「顧客易犯的錯」

不少人到服飾店會試穿衣服確認尺寸，一名男子表示，不論到UNIQLO或Zara試衣間，試穿完衣物時，店員通常會說「不需要的給我就好」，但他出於好意，會將試穿過的衣服自行掛回原架上，想幫店員省去整理時間，沒想到貼文卻引發服飾業者討論，提醒試穿後若無法完全恢復原樣，還是交給店員整理較妥當。

原PO近日於Threads發文指出，每次到UNIQLO或Zara試衣間，常會被店員提醒「不需要的給我就好」，但他習慣帶著幾件假裝要買，走出試衣間後，將衣服掛回架上，認為可幫店員減輕工作量，也方便其他顧客。

貼文曝光後，許多網友說，每次試穿好幾件衣服，也會將衣物照尺寸掛回原位，僅將無法折好的衣服交給店員；但也有網友認為，即便掛回原位，店員仍需重新檢查，建議試穿後直接交給店員整理最為妥當。

留言中也有不少服務業的店員留言，若試穿完無法完全恢復原樣，包括衣架方向、尺碼順序、夾褲方式、男女衣架區分等，都可能增加店員整理負擔，建議直接交給店員處理，「真的是很多顧客會犯的錯，如果大家亂掛，得花更多時間整理，甚至可能被店長責罵，還會增加工作量，最安全的方式還是直接交給我們處理」、「有些服飾店會分男女衣架，不知道也不要亂套，還有整籃不要的衣服也可以拿給店員，不要藏到某一個角落，這樣只會顯得很沒有素質」、「我比較希望試穿的全部都給我，客人掛上去的都很災難」。

