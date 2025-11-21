速度已不輸跑車！電動車拚高性能 美國市場卻賣不動
各大車廠新的電動車，不只講求環保，還要拚車速快、性能不輸燃油車。但是美國市場卻反應冷淡，今年前3季表現，電動車僅佔整體車市的一成銷量。專家分析，充電樁不夠普及、有里程焦慮，以及安全疑慮，都讓很多人不想換電動車。
電動車產業正經歷重大轉變，特斯拉不僅改變了電動車的生態系統，還徹底翻轉了人們對環保車輛的刻板印象。如今各大車商競相推出高性能電動車款，強調速度快、性能不輸燃油車的特點，然而美國市場反應卻相當冷淡，今年前3季數據顯示，電動車僅佔美國整體車市1成銷量，專家分析指出，充電設施不足、里程焦慮、安全問題及高售價，都是造成當前電動車市場困境的主要原因。
各大豪華車廠推出的電動車款性能令人驚艷，Audi推出的電動車被譽為該品牌史上最快的量產車款，保時捷Macan 4S Electric的零到百公里加速僅需4.1秒，速度與911 Carrera相當，甚至比其他三款911車型更快。而價格較親民的Kia電動車，售價58900美元起（約180多萬台幣），雖是測試車款中最便宜的選擇，但仍擁有約4.5秒的零到六十英里加速力。
美國賽車手Alex Roy表示，特斯拉毫無疑問擁有對電動車的完整敘事主導權，他們打造了奠基性的產品。美國汽車專家Sam Abu Al-Samid認為，特斯拉推出Roadster跑車的原因，是要證明電動車遠不只是被誇大的高爾夫球車。特斯拉成功地改變了電動車的吸引力，使電動車被形容從「應該吃的蔬菜」轉變為「渴望的甜點」。
加州大學戴維斯分校電動車研究中心主任Gil Tal認為，即便是入門款電動車也能達到燃油高端車的性能，而且不需額外花錢。只要稍微升級，就能得到非常快的加速，這是個不錯的推銷說法。然而，強調性能優勢僅是早期電動車的行銷策略，如今雖已證明性能不是問題，但銷量在美國卻欲振乏力。
美國電動車市場面臨多重挑戰，汽車媒體資深副總裁Larry Webster指出，美國路上車輛的平均車齡持續上升，約12年左右，許多人每月要付1000美元的貸款長達10年，這感覺並不可持續。他還提到，美國人會為僅占2%的使用情境而執著，也許一年只有兩次長途自駕旅行，但購買的車一定要能應付這些旅程。
電動車面臨「里程焦慮」問題，尤其美國人喜歡開車跨州旅行。此外，充電站不足、充電時間過長、平均價格比油車貴9000美元，也就是價差約28萬台幣，都使消費者卻步。Alex Roy提到，真正可怕的是在車上待了一天半後，在充電站遇到軟體問題，等於浪費了4天時間規劃開車，而這種情況經常發生，除非使用特斯拉的超級充電站。
電動車還存在安全隱憂，包括車體較重導致輪胎磨損較快，以及高性能帶來的危險，過強的加速扭力使年輕新手駕駛難以駕馭，容易發生危險。CNBC報導提到「更重的重量與更快的加速也會對行人、腳踏車騎士以及開輕型車的人造成更大威脅。」儘管安全問題可通過科技創新解決，電動車在美國的真正挑戰在於如何融入日常生活，並降低購買成本使其更為親民。
