速度快2倍 航程近3倍! 嶄新傾轉旋翼機取代黑鷹 美新突擊運輸機MV-75亮相

美國貝爾公司於近期的一場軍工展上，展出了最新研發的傾轉旋翼飛行器 MV-75，將取代服役超過 40 年的黑鷹直升機，成為美國陸軍新一代主力突擊運輸機。

MV-75 前身為 V-280，目前已更名。名稱中「M」代表多任務（Multi-mission）、「V」代表垂直起降（Vertical take-off and landing），而「75」則是向美國陸軍成立年份 1775 致敬。這款飛行器既能像直升機一樣垂直起降與靈活機動，也可在巡航時像固定翼飛機般高效飛行。起飛與降落時，轉子朝上；巡航時轉子前置，依靠機翼產生升力，航程與速度均大幅提升。

貝爾公司研發負責人拉澤拉指出：「黑鷹是傳統直升機，而 MV-75 是傾轉旋翼機。最大的提升，就是航程翻倍、速度翻倍。」

外界同樣關注 MV-75 與現役 V-22 魚鷹的相似性，對此，拉澤拉表示，雖然外型相似，但 MV-75 從魚鷹超過 85 萬小時的作戰經驗中汲取精華，設計更加先進。「我們學到了魚鷹的優點，也吸取了其維護成本高與可靠性問題的教訓，MV-75 將更可靠、更易維護，成本效益更佳。」

性能方面，MV-75 巡航速度超過 520 公里/小時，是黑鷹直升機的近 2 倍；航程則可達 1,700 公里以上，而黑鷹僅約 600 公里，顯著提升遠程投送與作戰靈活性。載重能力同樣出色，機艙可搭載 12 名全副武裝士兵與超過 4,000 公斤貨物，外挂吊運則可達 5,400 公斤以上，適合多種任務需求。

動力系統採用新一代渦軸發動機，兼具高推力與低油耗，即便在高溫、高海拔或沙塵環境下，飛行性能依舊穩定。機身大量使用輕質複合材料，降低重量的同時，也減少雷達與紅外特徵，配合電傳飛控系統，使低空操控更精準、靈活。寬大的後艙門與側門設計，可快速投放士兵、裝甲車，或在火力壓制下迅速撤離傷員。

安全防護上，MV-75 配備雷達告警接收器、導彈發射探測器、定向紅外對抗措施及紅外抑制系統，以降低戰場被擊落風險。貝爾公司與美國陸軍對 MV-75 研發進度信心十足，首架原型機預計明年問世，後續測試將驗證其能否延續黑鷹直升機的經典傳奇。

