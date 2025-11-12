速度海放大谷翔平！廣末涼子「車速飆185公里」遭移送地檢
日本女星廣末涼子今年4月在靜岡縣高速公路發生嚴重車禍，警方最新調查顯示，事故當下車速高達185公里，遠超先前認定的165公里。靜岡縣警方已於13日依《自動車運轉處罰法》將案件移送地檢署偵辦。
日本女星廣末涼子今年4月在靜岡縣高速公路發生嚴重車禍。（圖／翻攝自IG）
當時廣末涼子駕車載著男性經紀人，在隧道內高速追撞前方大型拖車後撞牆停下，現場未發現明顯煞車痕跡。她僅輕傷脫險，令日本媒體與網友震驚，紛紛表示「在185公里的事故中生還，根本是超人！」、「速度直接超越大谷翔平、佐佐木朗希」、「全日本最快的人」。
事故後，受傷的護理人員已撤回告訴，雙方達成和解。據悉，廣末涼子事後被診斷患有雙相情感障礙，目前全面停工，復出時間未定。
延伸閱讀
高雄人突收「空品警報」 環保局：高屏溪出現揚塵現象
「鳳凰颱風」台語怎麼唸？ 網挑戰舉白旗：嘴巴打結
工程車撞損太魯閣牌樓 修復施工估120天完工
其他人也在看
道奇工具人帶傷助球隊衛冕 下週手術預計明年春訓歸隊
洛杉磯道奇工具人Tommy Edman將在下週接受右腳踝手術，總管Brandon Gomes於大聯盟總管會議上向媒體證實此消息。鏡報 ・ 23 小時前
WBC／道奇日籍三本柱加入日本隊？道奇總管回應了
WBC／道奇日籍三本柱加入日本隊？道奇總管回應了EBC東森新聞 ・ 22 小時前
1至8月交通事故奪1819命！台南死亡213人全國最高
台灣行人地獄的稱號聲名遠播，而交通部日前公布今年1到8月交通事故統計，事故總件數為262956件，死亡人數累計達1819人，其中台南市死亡213人，較去年同期增加31人，為全國最多。據交通部公布最新交台視新聞網 ・ 13 小時前
獄友驚爆吳亦凡已死亡！屍體疑遭官方秘密處理 北京當局至今仍不說明
「前EXO成員」吳亦凡入獄4年，近日卻爆出驚人傳聞。多個海外論壇與社群帳號指出，他疑似在監獄內身亡，死訊一度登上熱搜，引發外界震驚。不過，北京官方至今尚未出面說明，司法單位亦維持緘默，令謠言與真相交織成謎。隨著吳亦凡死亡消息傳出，有自稱是他獄友的人爆料，吳亦凡的確死在獄中。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣有事就是日本的「存立危機事態」
廖國翔／律師、神戶大學法學博士鏡報 ・ 3 小時前
營運大爆發 佳能明年營收將超越百億並增資
【記者柯安聰台北報導】佳能企業(2374)12日舉行2025下半年線上法說，解析前3季的財報成果，並給出了2026年的營運展望。佳能董事長章孝祺表示，明年營運將成長，主力產品包括360度環景攝影機、複...自立晚報 ・ 9 小時前
逃亡遊戲 (導演花絮篇) | 電影預告
派拉蒙影業將於11月12日（星期三）推出由艾德格萊特執導的最新動作鉅獻《逃亡遊戲》，本片男主角葛倫鮑威爾擁有一種讓觀眾容易產生共鳴的「普通人特質」，這種特質在《龍捲風暴》和《捍衛戰士：獨行俠》中展現得淋漓盡致，也因此成為這個角色的不二人選。「班並不是什麼訓練有素的戰士或是殺手。」導演艾德格萊特說：「他只是個硬漢，但並不是超級英雄。能夠拍一部以普通人為主角的動作片真的很棒，看著他從街頭走進電視台參加遊戲節目的選拔，卻再也不能回家。」 編劇麥可巴考爾表示，葛倫鮑威爾是出於本能地了解導演艾德格萊特對這個角色有什麼要求。「這是一個在體能和情感上都極具挑戰性的角色。」這位編劇說：「他在好幾個月的拍攝期間也一直保持著令人不可思議的專注力和強度。葛倫擁有與生俱來的天賦，他的演技非常自然、毫不做作，從來都不會感覺是在刻意演戲。我們真的是找對人了。」 葛倫鮑威爾也受到這個「普通人面對不可能挑戰」的故事深深吸引，他表示這正是最能打動他、也最能引起觀眾共鳴的題材。「班理查斯代表了這世上的弱者。」他說：「他和家人住在貧民區，兩歲的女兒凱西病得很重，但是他卻買不起她需要的藥，於是他在走投無路之下只能孤注一擲，參加這些電視遊戲節目。當他展現出充滿憤怒、魅力和難以預測的一面的時候，就被挑中參加其中最致命的電視節目，而且他在簽下合約的時候，其實就很清楚自己可能再也回不來了。」 隨著節目刻意扭曲班的名聲和形象，大眾的輿論逐漸成為一場充滿嗜血狂熱的追殺行動。「他每多活一天，他的家人就能得到更多獎金。」葛倫鮑威爾說：「但是班很快就發現這整場遊戲從一開始就受到操控。電視台精心製作的節目內容只是為了煽動大眾的仇恨。於是整個世界都成為一個巨大的死亡陷阱，這使得這個故事既精彩刺激又極具電影張力。」 葛倫鮑威爾認為班理查斯代表了觀眾。他說：「他是一個對抗龐大勢力的普通人，但是當他被毆打的時候真的會流血。這部電影充滿了精彩刺激的動作戲份，從頭到尾毫無冷場。全世界都在追殺他，他也真的被打得很慘，我在拍攝期間留下不少割傷和瘀青，但是我和艾德格都相信，什麼都比不上在鏡頭前面實際拍攝的戲份。」 導演艾德格萊特指出，葛倫鮑威爾幾乎出現在整部電影的每一個戲份中。他說：「這是一項巨大的責任，尤其是在一部充滿一連串高難度特技動作戲份的電影。當你看到班經歷的一切，你的內心會直接受到衝擊，因為你同時也在看著這位演員親身經歷那一切。」 導演艾德格萊特一直都是葛倫鮑威爾非常崇拜也非常希望跟他合作的導演。「他是我在這世上最喜歡的人之一。」葛倫鮑威爾說：「艾德格對於電影和電影無限可能性的熱愛真的很有感染力，我對於他拍攝電影的方式非常著迷，他能夠為觀眾打造出充滿動感和刺激感的觀影體驗。」 上映日期：2025-11-12Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 9 小時前
2025泰國台灣影展開幕 (圖)
2025泰國台灣影展12日開幕，以「共生的圖景」為主題，放映12部劇情片與紀錄片。駐泰代表藍夏禮（左4）、導演蘇育賢（左3）和影展策展人之一維瓦（Wiwat Lertwiwatwongsa，左1）等人合影。中央社 ・ 9 小時前
完勝大谷翔平！廣末涼子「國道狂飆185公里」 追撞大卡車釀1傷遭移送
日本靜岡縣警方決定於13日將女星廣末涼子（45歲）移送至靜岡地方檢察廳濱松分庭，以涉嫌違反《過失致人死亡或受傷行為處罰法》為由進行調查。據悉，廣末涼子駕駛的車輛在新東名高速公路上追撞一輛大卡車，導致車內一名乘客受傷。調查人員在詢問相關人員後得知了這一消息。有調查人員透露，事發時廣末涼子的車時速約180公里，逼近185公里。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
比大谷翔平還快！廣末涼子「車速飆近185公里」遭移送地檢
日本45歲女星廣末涼子，在今年4月不慎發生車禍，原本警方初步判定，廣末涼子是以時速165公里行駛才會釀禍，沒想到12日警方再度更新資料，確定是以時速180公里高速追撞，讓網友全數驚呆。中時新聞網 ・ 10 小時前
AI泡沫化？ 華爾街老將喊話別只看數字 2大風險更致命
近期關於「AI泡沫」的討論在華爾街持續升溫，許多金融界權威人士紛紛警告，大型科技股的估值飆升與市場集中現象，讓人聯想到20多年前的網路泡沫。不過，曾精準預測90年代末市場崩盤的傳奇策略師克拉夫（Charles Clough）卻認為，這一輪科技股漲勢的本質與當年不同。中時財經即時 ・ 10 小時前
「浪花兄弟」睽違15年回歸 周杰倫當最強應援
「浪花兄弟」Darren（邱凱偉）、楊常青睽違15年，11月9日在武漢春浪20周年音樂節合體，周杰倫特別錄製影片替2人開場加油，2人在演出尾聲特別獻上組曲〈晴天〉、〈不能說的秘密〉、〈稻香〉、〈聽見下雨的聲音〉，向恩師兼好友致敬，Darren感性表示：「謝謝杰倫一路相挺，沒有他就沒有浪花兄弟，今天唱這幾首歌，是我們對他最深的感謝。」太報 ・ 9 小時前
涉嫌助詐團洗錢千萬! 知名麻辣鍋店負責人遭聲押
社會中心／綜合報導知名連鎖麻辣鍋店負責人，涉嫌協助詐團洗錢千萬！堪稱全台第一家連鎖麻辣鍋吃到飽，蔡姓老闆娘，捲入一起假檢警投資詐騙案，18名被害人，共被騙走九億，其中有一億流入十家公司帳戶，當中九家公司，都是由蔡姓負責人所掌控，疑似透過麻辣鍋品牌，降低帳戶遭警示的機率，檢方訊後將她聲押禁見。民視 ・ 9 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 「8地區」明天達停班停課標準
明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。中天新聞網 ・ 1 天前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 16 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 2 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前