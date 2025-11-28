速度與可愛並行！王淨示範PUMA #玫瑰粉賽車鞋、直飆仙氣天花板～SQUAREBEAR X風火輪、火焰復古滿速衝線

（圖／品牌提供）

時尚圈按下驚喜加倍的聯名按鈕，一邊主打舒服到不想出門的冬日穿搭，一邊則把速度與火焰一路飆進衣櫃，兩種截然不同的風格卻同樣成功引爆話題。無論你是想在假日穿得鬆鬆軟軟，還是準備用滿滿賽車元素替造型加點渦輪，這波聯名熱潮都保證讓秋冬衣櫥充滿驚喜！

慵懶得剛剛好！PUMA × PAZZO 打造冬日最上癮的 Lazy Weekend

這個冬天，PUMA 與 PAZZO攜手打造全新 Lazy Weekend 慵懶週末系列，以超高人氣的國民薄底鞋SPEEDCATOG為主角，換上兩款溫柔又帶點節慶感的冬日新色：#玫瑰粉與 #丹寧藍，瞬間把週末的輕鬆氛圍穿上腳。

（圖／品牌提供）





這次系列特別找來PUMA品牌大使王淨 GINGLE示範她的專屬冬季穿搭。她以一件純米色針織立領外套打底，丹紅側邊條低調送出聖誕訊號；下身搭配大地咖色長風褲，異材質混搭得剛剛好，率性又溫柔。

（圖／品牌提供）



最後踩上SPEEDCAT OG的 #玫瑰粉，整個人彷彿切換到「假日模式」，慵懶得剛剛好、時髦得不費力。

（圖／品牌提供）





捲捲貓驚喜登場、PUMA 聖誕療癒小彩蛋！PAZZO的人氣角色捲捲貓歐巴與歐泥！這對萌系雙人組也換上 PUMA 特調的 海鹽色與 拿鐵色新裝，外搭大寫 P 粗針織毛衣，正式加入這場慵懶週末派對。療癒度爆表，讓你的冬日穿搭多一點「微笑系」加乘。

（圖／品牌提供）

當 Hot Wheels 遇上 SQUAREBEAR，時尚開始飆速

台灣美式潮流品牌 SQUAREBEAR 這回火力全開，直接與全球最具代表性的合金玩具車品牌 Hot Wheels風火輪 聯手，加速推出年度最受矚目的話題級聯名系列！這組合作把Hot Wheels自1968年一路狂飆至今的賽車魂，與SQUAREBEAR 霸氣的美式街頭態度完美碰撞，並以「SPEED CLUB」為名，替今年秋冬時尚賽道狠狠踩下油門。

（圖／品牌提供）





SQUAREBEAR 一直以大膽又帶點叛逆的Graphics 印花 風靡粉絲，而 Hot Wheels 風火輪跨越半世紀、人人童年中都曾出現過的火焰銘章、賽車條紋與鮮豔撞色，更是天然的潮流素材庫。這次聯名把Hot Wheels長達 50 多年的速度文化，直接轉譯成「穿得出去、街上認得出」的時尚宣言—每件單品都寫著一句潛台詞：「ChallengeAccepted. Built for Speed.」

（圖／品牌提供）





從布料的洗舊工藝、細緻的串珠細節、到印花位置的精準拿捏，全系列都像是致敬 60-70 年代美式賽車文化的復古紀念章。標誌性的火焰、電光藍、賽車紅，再加上象徵 HotWheels 起點的1968關鍵年份與品牌經典Slogan，讓整個系列既充滿收藏價值，又超級實穿。

（圖／品牌提供）





