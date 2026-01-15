「速戰速決」 川普準備對伊按下「核按鈕」! 攻擊前大搞「聲東擊西」?

美國已下令將「亞伯拉罕‧林肯」號航空母艦打擊群緊急調往中東地區，預計一週內完成部署。 圖:翻攝自新華社

[Newtalk新聞] 當地時間 14 日，美國總統川普在白宮公開表示，伊朗局勢正在降溫，但來自華盛頓核心圈的情報顯示，川普已「準備好對伊朗按下按鈕」，並傾向在必要時採取軍事行動。

據中媒《紅星新聞》引述多位知情人士稱，美國已下令將「亞伯拉罕‧林肯」號航空母艦打擊群緊急調往中東地區，預計一週內完成部署。此前，中東地區僅由 3 艘驅逐艦維持美軍存在。航空母艦打擊群將與潛艇及飛彈巡洋艦協同作戰，以增強美軍對伊朗的軍事威懾能力。

廣告 廣告

消息人士指出，川普雖已在軍事上「準備好按下按鈕」，但更傾向等待伊朗金融體系的關鍵崩潰點。他希望一旦採取行動，能快速果斷，不引發拖延數週或數月的持久戰。川普於 13 日向國家安全團隊闡明了對伊朗軍事行動應達成的目標，美國國防部已制定行動方案並於 14 日提交總統審議。

在卡達烏代德空軍基地的美國空軍B-52轟炸機。 圖:翻攝自新華社

據《新華社》報導，美軍全球兵力部署正在進行罕見的大規模調整。位於卡達的烏代德空軍基地已開始撤離非必要人員，多架 KC-135 空中加油機連夜升空，以降低高價值飛機在開戰初期遭伊朗飛彈報復的風險。軍事分析家指出，美軍近期在夏威夷舉行的「哨兵阿羅哈」演習中，B-2 戰略轟炸機出現異常飛行軌跡，可能復刻去年「午夜之錘」行動的「聲東擊西」戰術。

伊朗方面，伊斯蘭革命衛隊指揮官穆罕默德·帕克普爾 14 日指出，若受到威脅，德黑蘭已準備好果斷回應，處於「對敵人的誤判做出果斷反應的最高戰備狀態」。此外，臺灣標準時間 15 日 6 時 15 分，伊朗暫時關閉領空，後續將關閉時間延長至 11 時 30 分，僅允許獲正式許可的國際航班通行。

伊朗方面，伊斯蘭革命衛隊指揮官穆罕默德·帕克普爾 14 日指出，若受到威脅，德黑蘭已準備好果斷回應，處於「對敵人的誤判做出果斷反應的最高戰備狀態」。 圖:翻攝自紅星新聞

川普在白宮表示，他收到情報顯示伊朗局勢降溫，動武理由「正在減弱」，並指出德黑蘭正在尋求與華盛頓談判。分析人士認為，這可能是美方釋放的「戰術煙霧彈」，旨在麻痺伊朗警惕。

同時，近期伊朗國內因物價上漲及貨幣貶值爆發抗議活動，造成安全人員及民眾傷亡。英國媒體報導，英國駐德黑蘭大使館暫時關閉，改為遠距辦公，部分駐中東軍事人員亦已開始撤離。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

烏F-16嚇到不敢升空 ? 蘇-35整合R-77M導彈改寫空戰規則 北約戰術被迫後撤

再提「2027」戰爭! 美印太司令 : 「突出戰爭形式」可擾亂決策無需開一槍