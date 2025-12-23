速擴張！ 美戰爭部估中共2027能「攻台取勝」

《路透社》引述美國戰爭部一份報告草案，指出解放軍，正迅速擴張核武與洲際飛彈部署，評估他們將在2027年底，具備對攻台的「取勝能力」。於此同時，解放軍經歷10月底「大反腐」後，大陸國家主席習近平，也再度進行任命，空軍出身的楊志斌晉升上將，為東部戰區司令員，主掌對台軍事行動。

美報告揭解放軍速擴張，估2027年具「攻台取勝」能力。（圖／TVBS）

在今年十月，解放軍大反腐，開除九名上將之後，中共總書記習近平再度進行任命。央視旁白：「東部戰區司令員楊志彬。」晉升上將楊志斌韓勝延，分別為東部戰區中部戰區司令員，其中楊志斌負責的是解放軍對台軍事行動。

如今，路透社也引述美國戰爭部一份報告示警，解放軍很可能已部署超過100枚洲際彈道飛彈，對距離大陸1500至2000海里的目標發動打擊，美國航空母艦戰鬥群只要接近關島海域，就會受共軍東風26D等飛彈威脅，並強調解放軍的核擴張仍在持續，預計2027年底就會具備對台灣作戰取勝的能力。

國防安全研究院助理研究員鍾志東：「打台灣其實因為他陸基的就是沿海的，這一千公里左右的彈道飛彈就夠了，它主要的一個目標，我們可以看到就是所謂的區域拒止，要反制美軍的介入。」

但上個月美國總統川普也表示，正在構想跟大陸、俄羅斯的無核化計畫，這份美國戰爭部報告也指出，北京對此沒有興趣。國防安全研究院助理研究員鍾志東：「拜登政府幾年前開始的時候，他就不斷地有在提中國的核武威脅，中國也很清楚要嚇阻美國的話，最主要就是要強化他的這個核武的這個打擊能力。」

而為強化台灣自我防衛能力，於此同時，AIT也PO出副處長梁凱雯，拜會國民黨副主席李乾龍、張榮恭的合影，並強調維持台海和平穩定的重要性，這是否跟軍費有關係，因為23號的立院程序委員會上，1.25兆國防特別條例要闖關付委審查被在野黨擋下，剛從大陸返台的召委翁曉玲遭綠營撻伐。

國民黨立委翁曉玲：「支持我們的台商，就說我們是洩漏國防機密，那就請你們啟動調查，就請你們啟動調查，我們的國安局是白幹的嗎，說清楚講明白，這1.25兆的預算要去買什麼武器。」特別條例在委員會4度遭到封殺，藍白兩黨，要的是國防部主動解答。

