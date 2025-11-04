速效多巴胺影響學生專注力？延後上課能救睡眠？改十點上課衝擊哪些？

現代學生的生活節奏越來越快，滑手機、追影片、玩遊戲，大腦早已習慣「速效多巴胺」，快感來得快，也消退得快。史丹佛腦科學教授Huberman指出，長期追求速效刺激，會降低對「緩效多巴胺」的敏感度，也就是那些能持久提升學習、閱讀、運動或創作興趣的活動。結果就是，學生注意力分散、學習興趣下降。延後上課時間就算晚睡，也不一定能改善學習效果。

最近就有民眾提案，建議國高中早上10點才上課，短短幾天就突破附議門檻。但延後上課牽動的不只是鐘聲，還有課綱、家長上班時間，以及老師的教學壓力，能因此重新找回長期維持專注的「緩效多巴胺」嗎？如果提案真的上路了，學生的生活節奏又會發生什麼變化呢？

