速比爾公司贈安全裝備 龜山警執勤添保障

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

桃園市政府警察局龜山分局於今（18）日舉行週報會議，會中特別舉行一場溫馨的捐贈儀式。速比爾公司捐贈高品質機車安全帽及專業防割手套，專門提供給分局新進人員使用，以實際行動表達對警政工作的支持與對社會安全的高度重視。

龜山警分局指出，今年10月有15名警專42 期畢業生加入，並於12月12日實務訓練完畢後投入第一線工作，鑑於龜山分局轄區幅員遼闊，員警常需騎乘機車執行巡邏、交通疏導及處理各類突發狀況。速比爾公司捐贈的30頂安全帽，將大幅提升新進同仁在交通執勤中的安全；而30雙防割手套則能有效加強員警在面對危險物品或處理糾紛案件時的自我防護能力，讓員警無後顧之憂地投入第一線工作。

龜山分局分局長張鶴瓊對速比爾公司展現的企業社會責任表達最誠摯的感謝。他指出，這些裝備不僅是物質上的支持，更是對警察同仁士氣的莫大鼓舞，體現了警民一家的互助精神；分局將善用這些愛心資源，持續強化員警執勤安全，並以「民之所欲，常在我心」的理念，全力守護地方治安與交通。

速比爾公司贈安全裝備給龜山警分局。（龜山警分局提供）