速瘦身後遺症 消風成瘦瘦針臉

瘦瘦針近年蔚為風潮，有部分民眾雖然瘦身成功，卻出現臉部凹陷、鬆弛，像氣球消風一般，出現「瘦瘦針臉」彷彿老了好幾歲。皮膚科醫師直言，若透過非醫療管道獲取瘦瘦針，等到發生副作用才尋求協助，反而花費更多金錢和心力來處理，得不償失。

皮膚美容外科醫學會常務理事王昭欽指出，民眾透過非醫療管道取得、自行使用瘦瘦針，甚至去國外購買，在沒有醫師監督、自行調整劑量下，減重過快發生副作用的機率大幅上升。近期舉辦的世界美容醫學會議中，瘦瘦針導致臉部凹陷就是熱門議題之一。

王昭欽表示，快速減重下，瘦瘦針減掉的不只有身體的脂肪，臉上脂肪也會受到影響。據他觀察，以美容醫學為主的皮膚科門診中，近期因臉部凹陷而求診的病人中，至少1成是瘦瘦針不當使用造成。

台灣皮膚暨美容外科醫學會前理事長曾忠仁指出，近年「瘦瘦針臉」個案很多，儼然成為新病名，由於快速減重讓臉部脂肪減少，但皮膚緊縮速度跟不上，就可能導致臉部下垂。據他觀察，求診患者以30到50歲居多，男女皆有。

開業醫師嚴嘉容指出，減重過程中，臉部脂肪與膠原蛋白同步流失，導致支撐不足，進而產生臉部結構性的改變，尤其臉部脂肪量本就較少、年齡接近熟齡階段，或長期處於高壓、作息不規律的人，快速減重後更容易出現夫妻宮凹陷、法令紋加深、臉頰下垂等現象。

王昭欽引述研究顯示，每周減重超過0.5到1公斤，可能合併肌肉流失，因此務必由醫師處方控制減重速度，並配合飲食調整與適度重訓，才可減少不必要的併發症。嚴嘉容也提醒，若減重過程中長期蛋白質與必要營養素不足，不僅影響身體修復，也會加速臉部支撐流失，使老化問題更加明顯。