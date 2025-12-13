速萃技轉 三峽農會碧萃茶飲開賣

三峽區農會引進「次世代速萃茶飲加工技術」，成為全台首家引進經營手搖飲店的農會，13日舉行「碧萃茶飲」開幕儀式，新北市副市長陳純敬（左三）親自到場剪綵。（高鈞麟攝）

新北市三峽區農會引進「次世代速萃茶飲加工技術」，成為全台首家引進茶改場技轉技術經營手搖飲店的農會，13日舉行「碧萃茶飲」開幕儀式，新北市副市長陳純敬親自到場剪綵，並邀請民眾前來三峽品嘗農會用在地農特產精心製作的茶飲及餐點，還可購買農會美味伴手禮。

「碧萃茶飲」店內使用的茶飲原料利用「次世代速萃茶飲加工技術」加工，其中關鍵新製程「溼裁切加工技術」以新鮮茶葉加工，可有效去除茶葉耗損，減少茶葉在傳統製程中的損耗成本，並可用較少的茶原料沖泡出更多量的茶。

三峽區農會結合「碧萃茶飲」及「峸食鱸魚」，打造農會品牌旗艦據點「樂森活」，與在地餐飲集團旗下新品牌「峸食鱸魚」合作推出梨仔筍燜肉、梨仔筍金醬、筍香肉燥飯、筍香肉燥乾麵線等農產加工品，開創三峽綠竹筍多元銷售管道，同時推出鱸魚人蔘土雞湯、各式小菜及滷味等42種餐點。

陳純敬表示，市府推動「農業健康市/式」的理念，持續推動有機及友善耕作，降低碳排放，促進綠色消費，從生產、生活及生態三面向出發，致力打造新北農產品牌、拓展行銷通路。

新北市農業局說，「碧萃茶飲」茶葉由青農黃耀寬及其他本地農友提供，由新技術製成的碧螺春、蜜香紅茶及花果草本茶手搖飲，茶湯醇厚清透、風味鮮爽甘甜不加糖也甘甜。

三峽區農會另還販售青農陳冠樺蜂蜜製作的蜂蜜氣泡飲，由三峽碧螺春及蜜香紅茶製成的霜淇淋，以及由花蓮吉安鄉農會使用全台10家農會農特產製成的「台灣拾味冰品禮盒」等產品約20種。