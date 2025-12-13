速萃茶飲技術茶湯更醇厚 三峽區農會「碧萃茶飲」開幕

《圖說》新北市副市長陳純敬〈左3〉今日出席三峽區農會品牌旗艦據點「樂森活」開幕剪綵儀式，右二為農業局長諶錫輝。〈農業局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市副市長陳純敬今〈13〉日出席三峽區農會「碧萃茶飲」開幕剪綵儀式，三峽區農會為全臺第一家成立的農會，也是全臺第一家引進茶改場技轉技術「次世代速萃茶飲加工技術」經營手搖飲店的農會。

陳純敬表示，市府秉持新北市做大事推動「農業健康市/式」的理念，持續推動有機及友善耕作，降低碳排放，促進綠色消費，以「三生有幸、三生永續」的理念，從生產、生活及生態三面向出發，致力打造新北農產品牌、拓展行銷通路，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

農業局長諶錫輝指出，「碧萃茶飲」店內使用的茶飲原料是透過「次世代速萃茶飲加工技術」進行加工，其中關鍵新製程「濕裁切加工技術」以新鮮茶葉加工，可有效去除茶葉耗損，減少茶葉在傳統製程中的損耗成本，並可用較少的茶原料沖泡出更多量的茶，茶葉並由青農黃耀寬及其他本地農友提供，有效強化國產茶葉原料於市場競爭優勢。

此外，由新技術製成的碧螺春、蜜香紅茶及花果草本茶手搖飲，茶湯醇厚清透、風味鮮爽甘甜不加糖也甘甜；販售青農陳冠樺蜂蜜製作的蜂蜜氣泡飲，由三峽碧螺春及蜜香紅茶製成的霜淇淋，以及由花蓮吉安鄉農會使用全臺10家農會農特產製成的「台灣拾味冰品禮盒」等產品約20種。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，此次活動結合「碧萃茶飲」及「峸食鱸魚」，打造農會品牌旗艦據點「樂森活」，透過與在地八條壽司餐飲集團旗下新品牌「峸食鱸魚」合作推出梨仔筍燜肉、梨仔筍金醬、筍香肉燥飯、筍香肉燥乾麵線等農產加工品，開創三峽綠竹筍多元銷售管道，同時也推出鱸魚人蔘土雞湯、各式小菜及滷味等42種餐點，即日起至21日，推出系列開幕優惠。