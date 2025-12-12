台中南區復興路二段上，兩間連鎖速食分店長期緊鄰而立，僅以一間內衣店相隔，共同營業超過15年，形成當地特色景觀。近日，其中一間綽號「爺爺」的F開頭連鎖速食店因租約到期宣布歇業，內衣店隨即貼出「爺爺退休了，叔叔請加油」的標語，引發當地居民與學生的不捨與關注。這段長達十多年的商業鄰里關係，見證了許多人的成長回憶，也反映出台中南區商業環境的變化。

速食分店熄燈！夾心內衣店貼標語「爺爺退休 叔叔加油」。(圖／TVBS)

這兩間連鎖速食分店與內衣店在復興路二段上共存超過15年，形成特殊的商業組合。內衣店右側是M開頭的連鎖速食店，左側則是已決定退租的F開頭連鎖速食店。F開頭速食店目前已開始拆除裝潢，並貼出公告表示因租約到期，誠摯邀請顧客前往鄰近餐廳用餐。對此，內衣店以充滿創意的標語「爺爺退休了，叔叔請加油」回應，引起路過民眾的注意。

台中速食店熄燈！「爺爺退休了」內衣店標語引共鳴。(圖／TVBS)

當地居民表示對速食店歇業感到可惜，因為他已在那裡用餐5、6年，大學生活基本上都在這裡度過。另一位附近學生則認為內衣店的標語組合非常新穎有趣。還有從小在此地生活的居民分享，與朋友約在速食店時都會選擇這一間，因此特別期盼「叔叔加油，爺爺加油」。

從小在此地生活的居民分享，與朋友約在速食店時都會選擇這一間。(圖／TVBS)

內衣業者在接受訪問時解釋了標語的由來，表示「剛好那是爺爺嘛，然後年紀大的時候，就是退休，然後剛好速食店是叔叔嘛」。當被問及是否因為房租貴而導致店家退租時，業者坦言「當然會啊，所以叔叔加油，我們自己也要加油」。

台中南區復興路二段這一帶環境優越，附近有學校、醫院，近期還有多處新建社區大樓，導致店面房租漲了約一倍。房仲沈政興指出，台中南區是全台灣前20名人口密度高的地方，如果當初租金約5萬元，20年來可能已漲了約三倍。房價方面，從原本一坪約25至30萬元，現在已上漲到60至80萬元區間。他還提到，若店家搬遷至2公里多外的13期或5公里外的烏日區，租金將會直接降低不少。

20年來已漲了三倍。房價從原本一坪約30萬元，現在已上漲到60至80萬元區間。(圖／TVBS)

對於F開頭連鎖速食分店熄燈的確切原因，店長暫不透露是否因房租問題而移點或關店。然而，對當地居民而言，這不僅是一間店面的消失，更是童年回憶的逝去，他們也真心期盼另一間「叔叔」速食店能繼續堅持下去。

