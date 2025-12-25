「速食南霸天」征服李多慧！穿低胸排隊沒被認出

李多慧也愛「速食南霸天」，低胸背心排隊沒被認出。（圖／IG@82dahyeda）

中職味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」韓籍女神李多慧，來台3年不斷挑戰新事物，日前她首度擔任活動主持人，與好友籃籃（籃靖玟）一同主持台南演唱會，吸引許多粉絲到場支持。沒想到李多慧趁工作空檔，還親自排隊買速食店的南霸天丹丹漢堡，掀起網友熱議。

李多慧的經紀人日前在社群上傳影片，畫面中的李多慧身穿黑色細肩低胸背心，正面可見若隱若現的事業線，背面挖空設計露出2大塊白皙美背，下半身則搭配深灰寬鬆運動褲，打扮十分休閒，臉上也化著淡淡妝容，未用口罩、墨鏡遮掩，展現大方親民的作風。

原來李多慧是在排隊購買丹丹漢堡，過程中不斷對鏡頭外的經紀人擺出滿心期待的表情，還哀怨說：「為什麼丹丹台北沒有？」隨後她買完就在交通途中大口享用，顯示她對該速食店的喜愛，經紀人更爆料：「多慧一早起來就傳訊息說：我想吃丹丹」。

影片曝光後，吸引超過6萬網友搶看，並紛紛留言回應，「不可能多慧也愛丹丹」、「丹丹聽到多慧的心聲了嗎」、「怎麼沒有人認出」、「多慧是吃哪個套餐」、「歡迎加入台南高雄的球隊可以常常吃」、「若想開丹丹漢堡，通常需要與家族成員結婚或在店裡工作多年、深得信任的資深員工經推薦審核通過，且地點限制在中南部」，同時也釣出李多慧留言表示：「我每次去台南…去高雄時…特別興奮的原因。」

