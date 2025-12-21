速食巨頭陷營運困局！債務壓力高達544億 2025年底將關百店

美國速食連鎖品牌Jack in the Box近年營運壓力沉重，正逐步關閉全美表現不佳門市。（圖／達志／美聯社）

擁有75年歷史的美國速食連鎖品牌Jack in the Box（盒子裡的傑克），因銷售下滑、利潤萎縮與成本上升，加上債務壓力沉重，公司決定採取大規模重整行動，包括關閉最多200家表現不佳門市，並出售旗下子品牌Del Taco，以求穩定營運。

根據《QSR雜誌》與多家美國媒體報導指出，公司財報顯示，2025年第四季銷售額較去年同期下滑7.4%，營收也減少6.6%，餐廳層級利潤率則因工資與通膨壓力下滑至16.1%。執行長蘭斯‧塔克（Lance Tucker）坦言，2025年的營運成果未達預期，公司正在強化內部營運紀律，並將2026年定位為「重建年度」，目標是重振品牌價值與股東信心。

塔克指出，公司啟動的「Jack on Track」改革計畫，將聚焦三大重點：一是改善資產負債表，加速現金流並優先償還債務；二是陸續關閉表現欠佳、營運超過30年的老店；三是簡化營運模式，專注於核心品牌Jack in the Box的長期發展。

截至2025年底前，公司預計關閉約80至120家門市，最終總計將裁撤150至200家門市。關店作業將視各加盟合約情況分階段執行，超出年度正常門市淘汰數量。

另一方面，為補充現金與專注主品牌發展，Jack in the Box已出售旗下連鎖品牌Del Taco，交易金額為1.15億美元（約新台幣36.8億元），遠低於2022年收購時的5.75億美元（約新台幣184億元）。塔克表示，此次出售是公司回歸簡單、強化核心品牌策略的重要一步，該交易預計將於2026年1月前完成，所得資金將優先用於債務償還。

目前公司總債務達17億美元（約新台幣544億元），負債槓桿倍數高達6倍，為重整增加財務壓力。儘管挑戰重重，Jack in the Box強調不會退出市場，將透過關店、償債與資源重配置，尋求穩健成長路徑。

根據市場研究公司益普索（Ipsos）最新數據，消費者信心低迷是速食業普遍面臨的挑戰。調查顯示，超過40%的低收入美國成年人表示，比起年初，他們光顧速食餐廳的頻率已減少。相比之下，在年收入超過10萬美元（約新台幣320萬元）的族群中，僅30%表示用餐頻率下降。益普索分析師沃爾納（Wendy Wallner）指出，這波衰退與其說是飲食習慣改變，不如說是對經濟前景的不安導致消費縮手。

展望未來，Jack in the Box將持續以「Jack on Track」計畫作為主軸，強化營運效率，重建資產結構，並透過技術升級與品牌優化，力拚回歸穩定成長軌道。

