速食年終豪撒買1送1 漢堡雞塊免費吃 9塊烤雞不到300元

麥當勞「蕈菇滿福全系列」限期回歸。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

歲末年終到來，聚會氣氛跟著熱絡起來，速食品牌相繼獻上誠意滿點的快閃優惠，包括買1送1、炸雞不到5折等，為團聚預算更精省。

麥當勞近期除了復活「蕈菇滿福全系列」，限時開賣「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇滿福堡」與「蕈菇青蔬滿福堡」，App同樣優惠不斷，即日起至12月30日推出單點薯餅、中杯飲品等買1送1，還有買指定超值全餐送4塊原味麥克雞塊、麥香魚、麥香雞等；M Point點數折扣回饋品項全面5折起，超過20種單點品項點數全面5折起。

廣告 廣告

拿坡里披薩．炸雞即日起至12月30日推出「6塊烤雞＋3隻青花椒翅」原價585元、快閃分享價只需269元，比5折更殺，其中6塊烤雞內容包含鮮嫩的2隻雞腿、2隻雞翅與2塊腿排；明年1月2日至2月4日接力祭出「6塊烤雞＋3隻山賊翅」原價585元、特惠價維持269元，三商美食App會員獨享領券再享259元。

拿坡里披薩．炸雞「6塊烤雞＋3隻青花椒翅」原價585元、快閃分享價只需269元。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王自1月2日起推出「開運加馬優惠券」，包括「超值雙享組」和「1＋1自由配」兩大類優惠，讓點心份量更放大。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

摩斯漢堡2026新春獻禮主推「MOS大吉豬肉條」、「MOS山海日·杏仁海苔天婦羅」等。（摩斯提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王自1月2日起推出「開運加馬優惠券」，88種優惠餐點組合，最優惠達5折，可使用至2月9日，包括「超值雙享組」和「1＋1自由配」兩大類優惠，「超值雙享組」共5款餐點可享優惠價5折起，洋蔥圈、薯條等人氣點心都會直接放大成2倍份量；「1＋1自由配」則提供49元、69元、89元3大類餐點組合，供吃貨們任選，像只要89元的小華堡搭配小薯組合，原價168元，現省79元。

摩斯漢堡搶攻新春送禮商機，主打商品「MOS大吉豬肉條」端出買10送1優惠，共推出蜜汁與香檸兩種風味，每盒300元，2入588元；另推「MOS山海日·杏仁海苔天婦羅」每盒399元，內贈摩斯好朋友碗贈品乙個，「風味杏仁腰果」系列則有「優格莓果風味腰果」及「可可杏仁」兩款，每包單售35元，12入禮盒優惠價299元；「薏口土豆」單包240元、2包優惠價399元等。

更多中時新聞網報導

2025中信盃台日高中棒球對抗賽》黑豹旗PK甲子園 台式應援超熱血

臨床擋得辛苦 醫促政府擬配套

NBA》布朗連8場30＋ 綠軍賞溜馬7連敗