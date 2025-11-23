速食店內用杯「一擦都黑垢」 民眾崩潰：好噁

為了拚環保，許多餐飲有內用飲料杯，不過就有人直擊，連鎖咖啡有人在店內刷牙後，直接吐在內用杯；還有消費者抱怨，去連鎖速食店用衛生紙擦杯口邊緣，發現都是黑垢，速食店則回應，內用杯都先人工沖洗再用清洗機清潔，後續將加強內部訓練。

有消費者抱怨，去連鎖速食店用衛生紙擦杯口邊緣，發現都是黑垢。（圖／TVBS）

民眾：「雖然他們是環保，但是我還是很少用內用杯，就是都外帶。」民眾：「敢用，為什麼不敢用，清洗乾淨的話就很好。」為了響應環保，連鎖速食店推內用飲料杯，不過卻有消費者PO文抱怨，心血來潮用衛生紙把杯口邊緣擦一次，發現全部都是黑黑的垢，這不知道是第幾個人留下的痕跡，到底吃了幾個人的口水，直呼超級噁。民眾：「會比較擔心，擔心店員他沒有洗乾淨。」民眾：「如果很髒的話，可以請店員再換一杯。」其他網友直言，確實不太敢用，因為之前很多人遇過內用杯飲料浮一層油，還有人說自己都點外帶再內用，因為遇過有口紅印。

廣告 廣告

速食內用杯清洗SOP。（圖／TVBS）

其實看看速食店的內用杯清洗SOP，回收後，首先會先人工沖洗，再放進德國品牌清洗機，以食品用洗潔劑透過80度到85度高溫水洗，以有效殺菌並確保清潔衛生。面對這次事件，速食店也回應，後續將持續加強內部訓練，確認操作程序，顧客如果發現有疑慮之處，歡迎第一時間告知現場管理組，以利即時了解並改正。其實有其他速食店過去也有推減塑循環杯，除了專業清洗流程之外，每半年還至少會委外檢驗一次。

有民眾直擊，連鎖咖啡有人在店內刷牙後，直接吐在內用杯。（圖片來源／7d.lin提供）

但如今就連連鎖咖啡也出問題，仔細看照片中的人，雖然坐在用餐區，但手上卻不是拿筷子，而是拿牙刷，目擊者怒批真的超噁，竟然在座位上刷牙，刷一刷直接吐在內用杯，當下有馬上跟門市店員說，現場主管表示再看到的話會制止客人，但自己以後不敢用內用杯了。而其他疑似店員的網友也留言，有常客每次吐超多痰在內用杯跟盤子上，不敢洗直接丟掉，後來都給他外帶餐具。截稿前連鎖咖啡還沒回應。內用杯如何管理和清潔，才能降低食安危機，成為餐飲業者一大課題。

更多 TVBS 報導

麥當勞內用杯「衛生紙擦一圈黑的」民眾崩潰喊噁 業者回應了

水管堵塞別再用醋+小蘇打？專家揭2妙招：依地點對症下藥

烤肉鮮食保麗龍盤別亂丟！環境部教正確處理 丟錯恐噴6000元

台灣寶特瓶年用量嚇人！「回收再製」食安無虞 1招可省百度電

