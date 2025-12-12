速食店前消防栓水柱狂噴 民眾笑：奶昔大放送？

速食店外奶昔噴泉，也讓吃宵夜民眾都愣住。（圖／翻攝自目擊民眾 臉書）





速食店外奶昔噴泉，也讓吃宵夜民眾都愣住。昨晚(11)新北新店區一間速食店前方，消防栓水柱狂噴，民眾拍下PO網說「畫面好像奶昔」，究竟怎麼一回事？

而我們實際回到現場了解，社區主委解釋只是定期在做消防檢測，時間大約15分鐘就結束。

騎士經過速食店，前方滿地全都是泡沫，就怕慘摔只敢走騎樓繞過。但速食店外怎麼會水柱狂噴，泡泡一圈又一圈，還越看越像奶昔噴泉秀，民眾po網，現主時奶昔大放送。

目擊民眾：「一開始我以為是下雨，後來往陽台望去的時候，是地面上都是泡沫，有人在噴灑消防水柱，我想說是不是故障，車禍撞斷還什麼之類的，結果不是，是有一個人在操作，持續了大概15分鐘，但是水有斷斷續續啦。」

廣告 廣告

這根柱子的消防栓水柱狂噴，事發就在新北新店區，安康街上的這間速食店前方，我們實際詢問，原來是這棟社區疑似正在做消防檢測。

社區主委：「正常的我們這棟大樓在保養啊，消防啊消防檢查，看有沒有正常會打水。」

強調11號深夜只是在做定期維護，看到人車要過操作人員會手動暫時關閉水閥，但社區住戶看到這幕也傻眼。

社區住戶：「我們安檢都有固定，警報器它會響它就是來測試，但沒有遇過噴水，我第一次看到欸。」

目擊民眾：「只是說他這個做法，應該要再接一個管子到水溝吧，不然這樣整地的泡沫，這樣應該也是怪怪的。」

泡沫淹過馬路，好在不是意外發生，只是這速食店外奶昔噴泉，也讓吃宵夜民眾都愣住。

更多東森新聞報導

腸病毒釀雙北139班停課 估寒假後才趨緩

降溫有感！週末下探10度 專家曝下波冷氣團恐是這天

無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天

