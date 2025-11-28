速食店奶昔完售 隔5日重新開賣 一早湧排隊人潮

麥當勞奶昔重新恢復供應，有人提前近3個小時就來排。（圖／東森新聞）





連鎖速食店奶昔睽違9年重新復賣，消費者超踴躍，才賣5天就賣到缺貨，重新補貨後隔5天，今天重新恢復供應，有人提前近3個小時就來排。

頭香民眾：「我8點來這邊沒人在排，我很早就想喝，就是買不到啊。」

排隊民眾：「本來就想喝，然後剛好昨天就滑到資訊，說今天有賣，然後就剛好在附近，就可以過來。」

記者今天也特別穿著紫色衣服，算是奶昔小妹來找奶昔大哥了。這個就是經典的香草口味，旁邊則是草莓口味同步回歸。

趁著接近中午氣溫回升，有人一次就喝兩杯，也不怕抖抖抖。只是接下來恐怕會變得更冷，甚至可能還是霸王寒流嗎？

廣告 廣告

前氣象局長鄭明典在臉書發文指出，在北極圈上空出現罕見現象，也就是平流層暖變。巧合的是，2016年霸王級寒流襲台前，也提前出現過這現象。

氣象署預報副主任羅雅尹：「其實不代表說平流層增暖，北極冷空氣有可能外流，就代表它現在已經在外流。後續冷空氣會不會直接影響到台灣，以現在的資訊來說，要推估未來3個月是不是哪一段時間會有冷空氣影響，這樣的預報不確定性是相當大。」

氣象署認為，目前才剛進入冬天，會不會有霸王寒流還言之過早。現階段可以先關注下週又會有東北季風報到，預估最低溫15-16度左右，好在週末會有短暫回暖的空檔，可以好好把握。

更多東森新聞報導

直播主級美肌不是濾鏡！荳荳靠這瓶粉底持妝超過18小時

泡麵湯別沖馬桶！環保局曝三大危機 正確處理法曝光

獨家／人行道陷阱！施工鐵釘留現場 騎士輾過恐爆胎

