速食店「神級套餐」被推爆！比薩＋副餐免百元 萬人哀號求低調

知名速食店必勝客向來以創意餐點與優惠取勝，近期新推一款豐富組合餐，再掀社群熱議，有網友表示，自己使用優惠代碼15596點購套餐，內容包括一份9吋小比薩和副食與飲料，結果結帳只要122元，瞬間驚呼「好爽！」該則貼文不到24小時，就吸引破100萬人次瀏覽，2萬人按讚狂推「拜託不要再宣傳了！要買不到了！」更有內行推薦不到百元的吃法。

有網友在Threads上秀出自己到必勝客購買的餐點圖片，畫面可見一份小比薩加薯金幣、炸鱈魚，份量相當豐富，讓他忍不住說「什麼意思！？這樣只要122好爽喔！」他更同時貼出優惠代碼，表示是以15596點購品牌雙12套餐，活動只到12月22日，同時補充自己原先是點蒜香起司軟法，不過業者後來送了炸鱈魚，餐點詳細內容需與店家確認。

必勝客限時推「15696發票特務雙12C」組合餐，不到百元就能吃比薩、點心及飲料。（翻攝自必勝客官網）

貼文一出吸引破百萬人觀看，不少人紛紛在底下留言，「可以不要再宣傳了嗎？」、「店員一點都不爽，從早到晚都是15596」、「難怪最近一堆店家在排隊」、「你不要再宣傳了，我下午四點半訂，六點四十還沒好」、「真的有夠推，我還多一個滿99元送燉飯」；不過也有人說，「可見平時沒特價的利潤...」、「有些副餐很雷，不要點」。也有人推薦優惠代碼15696，狂讚「15696發票特務雙12C」套餐組合更超值，內容包括1個個人鬆厚披薩和薯金幣及飲品／湯品，售價僅89元，連百元都不到。

必勝客即日起再推全新「超級夏威夷比薩」。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

另業者再推全新「超級夏威夷比薩」，除了肉量增加兩倍，更淋上酸甜的熱帶鳳梨淋醬，呈現清爽層次，即起至19日天外帶單點大比薩優惠價只要299元，22日前義大利人憑護照至必勝客門市可免費換一顆超級夏威夷大比薩（限鬆厚餅皮），限量500份。

