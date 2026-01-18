速食店1元爽吃烤雞！薯條雞塊買1送1 比薩買1送3倒數

麥當勞推出買「Big Arch霸牛堡」任一套餐，再送4塊麥克雞塊。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

時間轉眼來到1月中旬，迎接春節前的聚餐需求，速食業者推一系列促銷好康，包含點心買1送1、烤雞1元購、比薩買1送3等，提供人少加菜、人多分享的彈性選擇，讓聚會安排更輕鬆。

麥當勞除了主推「Big Arch霸牛堡」，現在買該餐點任一套餐就送4塊麥克雞塊；此外，App今（18日）也有不少優惠券可享，像是點購任一超值全餐，免費送4塊咖哩辣味麥克雞塊；單點麥脆雞腿（原味／辣味）送小杯玉米濃湯；另有4塊麥克雞塊、大薯、勁辣香雞翅等買1送1優惠券。

三商炸雞限時外帶7塊炸雞不到200元。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

拿坡里披薩．炸雞即日起至2月4日，全台門市內用與外帶適用，主打義式炸雞3塊加普羅旺斯烤雞3塊，原價390元、特價199元；三商炸雞同步推出新年優惠，1月26日前外帶7塊炸雞原價455元、特價199元，比半價更殺。

21Plus「新年激省大吉」活動開跑，凡購買「香草烤半雞」只需再加價1元，就能額外獲得原價200元的豪華組合。（21Plus提供／朱世凱台北傳真）

21Plus即日起至2月10日限時推「新年激省大吉」活動，凡購買「香草烤半雞」，只需再加價1元即可額外獲得原價200元的豪華組合，包含「香草烤雞腿乙份」及「中杯蜂蜜綠茶兩杯」；業者同步針對2款明星點心推5折半價，包括中薯霸、雞汁拌泡麵。

必勝客近期主打「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「韓式泡菜豬五花」比薩。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

必勝客1月30日前平日外帶「買大送大」加碼升級為「買一送三」，買大比薩送一個大比薩，再送副食四選一與大瓶飲料1瓶；全新「個人必省餐」同步祭出「買一送二」優惠，內含個人比薩、副食及飲料，超值價只要111元起。

