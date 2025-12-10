速食搶暖商機 巧克力派.壽喜燒堡.乳酪脆雞互別苗頭

台北市 / 綜合報導

冬天來了，許多速食業者搭上季節風潮推出各種新品。像是有店家特別從日本空運熱門的巧克力三角派，一開賣就引起許多顧客的關注，還有業者配合耶誕氛圍，推出限量巨大桶，鹹甜美食都 嘗得 到。另外也有店家主打冬日暖系餐點，像是壽喜燒牛肉堡、或是紅豆湯、可可飲品，吃下去特別暖胃。速食業者紛紛出招，希望趁著時下話題，增加買氣。

打開盒子的聲音拿出巧克力派，香酥鬆軟的派皮一撥開，濃郁的巧克力醬緩緩流出，在日本賣翻的人氣點心，業者直接空運來台，讓民眾不用出國就能在冷冷的冬天，吃到暖呼呼的巧克力派。

廣告 廣告

記者VS.顧客說：「(今天特別來買嗎)，對，因為就是昨(9)日，有特別在threads上面，看到要開賣的消息，今(10)日就想說來試試看，去日本的朋友就會拍這個放到他們IG上，就滿好奇。」

顧客說：「年終我覺得各個品牌，應該都有一些活動，那這個東西，其實對我這種速食消費者來說，應該都有吸引力。」喜歡吃速食的民眾，期待每一季新品上市，也有業者搭上耶誕商機推出限量巨大桶，匯集冬季新品，乳酪脆雞、可可蛋塔還有草莓奶油比司吉，各種鹹甜美食一次滿足。

速食業者形象影片說：「雙重口感，一次享受。」還有店家推出暖系餐點壽喜燒牛肉堡，特別適合喜歡吃鍋的朋友，想喝一點熱的還可以選擇紅豆湯可可飲品，冬天來一杯最對味，接下來還會推出貝果系列早餐，為忙碌的早晨增添活力。

行銷專家王福闓說：「速食業來說的話呢，到了年底會特別推出一些所謂的，冬季限定的產品，他可能會透過獨特的包裝，譬如說設計可能更有創新性，消費者更適合在，與一般朋友去做分享的時候，也可以拍照打卡的產品，尤其是國際連鎖品牌，有販售過的產品，那消費者他過去，可能也覺得說如果台灣有販售，他就會很想購買的話，那他祭出這樣的產品，成功率就會跟著提高。」

無論是推出季節餐點或是搭上耶誕風潮，業者配合時下氛圍，讓顧客享用餐點之餘，也感受到滿滿的冬日氣息。

原始連結







更多華視新聞報導

火鍋聯名出奇招！ 家電吉祥物棉花糖.知名影集周邊吸目光

烏金報到！ 卡車卸貨如瀑布 業者推烏魚料理搶商機

來試手氣！台彩推2新品刮刮樂 總獎金超過17.5億元

