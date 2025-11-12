速食搶賺普發金 披薩買1送3加贈1萬元
普發1萬元迎來入帳日，一票人開始計畫如何將錢花的最划算，速食品牌搭上消費熱潮，推出多重優惠，舉凡買1送3、加碼送萬元等好康，業者盼透過回饋活動，放大消費者享受美味的樂趣。
必勝客11月15日至11月30日限時推出「外帶買大送大，再送副食飲料」等於買1送3，還有「外送買大送小也限時升級為買大送大」，宅在家也能大口吃比薩；另外，品牌超值大比薩限時199元，11月17日前加碼「義式培根黃金薯」比薩199元免費升級薄脆餅皮，以及兩款經典系列「四小福＋日式照燒雞」與「四小福＋熱帶鳳梨海鮮總匯」比薩，一年僅此一次特價199元；最後，即日起至11月30日，必勝客個人比薩買1送1僅89元起，更有「三個199元」的組合。
達美樂限時加碼「萬元披薩大禮包」超值優惠，即日起到12月21日，達美樂多組超值披薩優惠套餐，最低只要 359 元起，折扣最高達 65 折。888元組合套餐更有隱藏玩法，凡購買包含4個經典／招牌系列披薩與1.25L百事可樂的超值組合，不僅能以 58 折享用澎湃餐點，還能加碼參與社群抽獎活動，有機會帶回「達美樂萬元披薩金」。
拿坡里披薩·炸雞即日起至12月7日推新品「招牌牛丼披薩」，選購經典披薩享有買大送大，原價880元、特惠價490元；點購指定公益套餐，可加價預購269元三用保溫袋，每個保溫袋將捐款33元給樂作創益協會。此外，11月23日前大披薩或六塊炸雞，原價390元、限時199元。
頂呱呱11月16日前主打超值「雙11狂炸桶」只要449元，現省105元，再加碼「辣味雞翅買2送1」及「薯條買1送1」等優惠。
