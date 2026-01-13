速食新春買1送1登場 雞塊薯條免費 除夕加碼請吃好料

麥當勞推出買「Big Arch霸牛堡」任一套餐就送4塊麥克雞塊。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

農曆春節前夕，速食業者相繼推出新年優會暖身，讓民眾新年開局就能以優惠價格吃到豐富餐點。麥當勞除了強打有史以來最大份量的牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」，App也推出免費吃麥克雞塊、薯條優惠；頂呱呱則推出呱呱包促銷，同時針對會員祭出專屬回饋。

麥當勞「Big Arch霸牛堡」以獨特芝麻奇亞籽麵包搭4盎司安格斯牛肉、3片白切達吉事、酥脆炸洋蔥與新鮮切絲洋蔥，再淋上獨家的Big Arch霸牛醬，讓爽度再升級，現在買「Big Arch霸牛堡」任一套餐就送4塊麥克雞塊。此外，App推出1月15日前單筆消費滿100元，就能免費獲中薯，活動期間再推多個品項買1送1，包括單點中杯飲品、單點金選美式咖啡。1月18日前也有不少優惠券可享，像是點購任一超值全餐，免費送4塊咖哩辣味麥克雞塊；單點麥脆雞腿（原味／辣味）送小杯玉米濃湯。

頂呱呱1月15日前高人氣呱呱包2入特價119元，每組享85折並不限加購組數；業者加碼推「2026 KWA KWA VIP」年度會員方案，VIP專屬價499元，整合折扣、點數加倍與多項兌換好禮，一次升級即可享有全年專屬回饋，VIP會員可享全集團單點9折、頂呱呱套餐95折、每周二點數雙倍累積、生日85折優惠券與每月專屬優惠券；另於2026年1至2月期間購買，再享加碼限定禮包，優惠券與現金券皆可立即使用，整體回饋價值超過1200元。

摩斯漢堡於2月16日前推春節活動，凡門市購買指定商品，就送馬年限定新春小物，除應景的新春小物，更推出限量「MOS Burger招牌小燈箱」與「雞塊兄弟帆布袋」加價購活動；2月16日除夕當天，下午2點後於門市點購新春雙人餐、新春全家餐、以及「海老雙蝦堡」或「柚香明太子海洋珍珠堡」任一新品套餐，並搭配月亮薯條及大杯冰紅茶套餐組合，另加贈抹茶紅豆米派。

漢堡王即日起推「開運加馬優惠券」，包括「超值雙享組」和「1＋1自由配」兩大類優惠，「超值雙享組」共5款餐點享5折起，洋蔥圈、薯條等點心都放大成2倍分量；「1＋1自由配」則提供49元、69元、89元選擇，像89元的小華堡搭小薯組合，原價為168元，等同現省79元。

