速食新春6塊雞、蛋撻禮盒免費吃 嗑薯來堡抽8888元旅遊金

麥當勞春節強打「金迎招財系列」。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

肯德基「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」以象徵財運的金磚造型為核心，集結一系列金沙風味餐點。（肯德基提供／朱世凱台北傳真）

三商炸雞即日起至2月23日，凡至全台門市外帶6塊義式炸雞，就送6塊義式炸雞。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

摩斯漢堡推出2026新春全家餐。（摩斯漢堡提供／朱世凱台北傳真）

新春腳步接近，速食業者優惠連環放送，包括經典點心買1送1、原味蛋撻、炸雞免費吃等，讓年前聚餐省下一筆預算。

麥當勞現正強打「金迎招財系列」，涵蓋連續13年推出的「金迎招財薯來堡」及「金迎招財福堡」，以鮮嫩雞肋排或嫩煎牛肋排，淋上濃郁黑胡椒醬，搭配外酥內脆的金黃薯餅，層次豐富。3月3日前於歡樂送訂購「金迎招財薯來堡超值全餐」或「金迎招財系列分享餐」任一品項（且無退款紀錄）即可參加抽獎，有機會獲得8888元旅遊金。另外，歡樂送也有中杯可口可樂等飲品買1送1優惠，App即日起至2月8日再祭多項好康，像是消費滿額送4塊麥克雞塊、點購超值全餐免費招待玉米濃湯、蘋果派等。

廣告 廣告

肯德基2月10日將推出春節限定第二波開運主打「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」，以象徵聚財納福的金磚造型提盒傳遞祝福，限時只要888元，2月23日前，透過PK雙饗卡App或肯德基官網外送，單筆消費滿800元輸入折扣碼 「800FREE」，即可免費獲得原味蛋撻－超極酥禮盒乙盒，同時享有回饋點數最高 2.5％ 無上限，即日起只要天天打開App即可參加「PK大贏家」老虎機活動，共祭出上千份888點數大紅包。

三商炸雞推出新春限定「66大順」優惠，活動即日起至2月23日，凡至全台門市外帶6塊義式炸雞，就送6塊義式炸雞，12塊經典義式炸雞原價780元，特惠價366元，等同47折回饋，成為年節團聚與聚餐加菜的高CP值選擇。

摩斯漢堡則喊出2月16日除夕當天，下午2點後於門市點購新春雙人餐、新春全家餐、以及「海老雙蝦堡」或「柚香明太子海洋珍珠堡」任一新品套餐，並搭配月亮薯條及大杯冰紅茶套餐組合，另加贈抹茶紅豆米派。

更多中時新聞網報導

蔡淑臻重溫《暴走》戲 自曝吃貨

BTS回歸秀 Netflix將全球直播

經典賽》多明尼加 星光不遜美日 馬恰多入列 打線超豪華