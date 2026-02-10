速食春節買1送1 薯條薯餅限時0元 1年份披薩免費請吃

麥當勞新年除了開賣金迎招財薯來堡，也同步推出「金迎招財澎派分享盒」。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

春節腳步接近，速食店再推新一波優惠做最後衝刺，麥當勞App除了有買1送1優惠券、經典點心免費吃外，歡樂送買指定品項還送8888發財金；肯德基限時外送滿額免費送原味蛋撻－超極酥禮盒，指定餐點也有7折好康。

麥當勞App即日起至2月15日推優惠券，包括單點38元中杯飲品買1送1、單點經典滿福系列送薯餅、買超值全餐送小杯玉米湯、買超值全餐送小薯、單筆消費滿200元送大薯等；歡樂送則有中杯可口可樂、zero、等飲品享買1送1，透過歡樂送買金迎招財薯來堡，還有機會抽8888旅遊金。

肯德基「富貴金沙起司脆雞開運金磚盒」即日起限時開賣，並推出7折優惠價只要888元，再隨套餐加贈限量 「炸雞造型開運金棒棒春聯」；2月23日前，外送再享單筆消費滿800元，免費送原味蛋撻－超極酥禮盒乙盒，需輸入折扣碼「800FREE」；即日起，只要天天打開PK雙饗卡App即可參加「PK大贏家」老虎機活動，有機會獲888點數大紅包。

達美樂即日起推出限時加碼刮刮卡活動，凡購買「海陸金沙起司火山披薩」即可獲得刮刮卡一張，號稱張張有獎，除了滿額送披薩、滿額送可樂等回饋外，還有機會獲得「1年份免費披薩」大獎。

