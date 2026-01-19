速食春節開戰！披薩放「整隻龍蝦」直逼4千 炸雞桶全是腿

達美樂攜手「辰園」打造「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」。（達美樂提供／朱世凱台北傳真）

春節將至，不少民眾規畫闔家團聚與通宵守歲，速食品牌陸續端出應景又討喜的商品，讓消費者吃膩年菜或想熬夜提神能有美味新選擇。

達美樂攜手台北喜來登大飯店館內米其林入選餐廳「辰園」，推出限量500組的「極品大龍蝦金沙起司火山披薩」，以一整隻的加勒比海野生大龍蝦結合金沙起司火山，呈現奢華口感，同時打造「金典龍蝦盛宴盒」，以八角盒型象徵八方來財、團圓富貴，每組單價3888 元；另有以干貝、鮮蝦等多樣海鮮組成的「海陸金沙起司火山披薩」。

德克士新春「開運海陸分享餐」包含龍蝦風味炸雞全腿桶、極上海皇賀歲堡與多款點心。（德克士提供／朱世凱台北傳真）

德克士新春推「開運海陸分享餐」，以海味主題結合全腿炸雞桶與人氣漢堡，內含春節限定登場的「極上海皇賀歲堡」，口感紮實的炸蝦排淋上微嗆清爽的龍蝦風味醬，醬中仍能吃到細緻蝦肉；另有「香濃乳酪條」等豐富點心，炸雞桶則標榜通通都是雞腿，還可搭配特調龍蝦風味沾醬。

摩斯漢堡推出新春全家餐。（摩斯漢堡提供／朱世凱台北傳真）

摩斯漢堡推出「海老雙蝦堡」，選用兩尾飽滿完整的白蝦，經過酥炸後，外皮輕盈酥脆、蝦肉彈牙鮮甜；「柚香明太子海洋珍珠堡」則嚴選阿拉斯加鱈魚卵製成的明太子醬，拌入芥末風味沙拉醬，淋在海鮮天婦羅上，展現細膩層次；2月16日前至門市買指定商品，就送紅包袋等小物，限時還有「MOS Burger招牌小燈箱」與「雞塊兄弟帆布袋」加價購活動。

21Plus即日起至2月10日買「香草烤半雞」，只需再加價1元就能額外獲原價200元的豪華組合，包含「香草烤雞腿乙份」及「中杯蜂蜜綠茶兩杯」；業者同步針對2款明星點心推5折半價，包括中薯霸、雞汁拌泡麵。

