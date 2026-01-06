速食最強優惠廝殺 比薩「買1送3」倒數 7塊雞不到200元

必勝客標榜「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「韓式泡菜豬五花」三款經典口味食材全面升級。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

連鎖速食品牌必勝客近來更新菜單掀起社群討論，多款新比薩接力登場，為讓民眾迎新年不傷荷包，1月30日前平日外帶「買大送大」加碼升級為「買1送3」，CP值更升級；三商炸雞即日起至1月26日推出外帶7塊炸雞原價455元、特價199元比5折還殺，適合聚餐入手。

必勝客近來動作頻頻，推出多款升級比薩，像是「丸勝日式章魚燒比薩」首創每片比薩都吃得到外酥內軟的大顆章魚燒；「韓式泡菜豬五花比薩」升級厚切嫩烤豬五花並用韓國進口烤肉醬慢醃入味：「超級夏威夷比薩」把大眾熟悉的「夏威夷比薩」肉量增加2倍；另有「經典海鮮四重奏比薩」、「千島海鮮盛宴比薩」帶來豐富海味。PK雙饗卡會員現在至必勝客買「私廚饗宴餐」，不僅能嘗試以上五款招牌比薩的好滋味，還能抽價值1萬5000元的「五星級溫泉飯店一泊一食旅遊券」；此外，1月30日前平日外帶「買大送大」加碼升級為「買1送3」，買大比薩送一個大比薩，再送副食四選一與大瓶飲料1瓶；獨享也划算，全新「個人必省餐」同步祭出「買1送2」優惠，內含個人比薩、副食及飲料，超值價只要111元起。

三商炸雞也有新年促銷，自1月6日至1月26日止，外帶7塊炸雞原價455元、特價199元，號稱脆皮炸雞外層金黃酥香，口感扎實不油膩；義式炸雞則以層次分明的外皮包覆鮮嫩雞肉，咬下時酥香與肉汁同時釋放，三商i美食會員於活動期間，可於App使用5點兌換三商炸雞限定優惠券，外帶7塊炸雞享會員價189元。

摩斯漢堡自1月8日起推限定新品包括「海老雙蝦堡」、「柚香明太子海洋珍珠堡」、全新副餐組合「雞塊月亮薯組」、飲品「橙香熱茶」，App於1月8日至1月31日還有嘗鮮活動，「海老雙蝦堡」或「柚香明太子海洋珍珠堡」2擇1，搭配月亮薯條、4塊摩斯雞塊及大杯冰紅茶，2組原價538元起、特價438元，現省百元。

