速食業新春促銷出爐！20隻炸雞只要199元 咖啡點心買1送1
速食業者迎接新年，再釋出有感促銷做業績衝刺，三商炸雞推出20入炸雞只要199元，新春也有限定炸雞買6送6好康；頂呱呱「66大順炸雞桶」限時下殺66折；摩斯漢堡則率先瞄準開工商機，祭出咖啡飲品、早點等優惠，讓上班族用銅板價就能感受滿滿元氣。
三商炸雞新春檔期推出「20 隻爆打檸檬胡椒桶」，內容包含10隻原味胡椒翅腿與10隻檸檬脆皮二節翅，原價480元、特惠價199元，活動即日起至3月16日止；此外，新春限定「買6送6」同步登場，即日起至2月23日，外帶6塊義式炸雞再送6塊，原價780元、特惠價366元；活動期間單筆結帳滿499元，另加贈煉乳銀絲卷乙份。
頂呱呱「66大順炸雞桶」今（11日）原價375元、特價249元，內容包含原味雞腿3隻與原味炸雞3塊，一桶即可滿足多人共享，凡購買「66大順炸雞桶「，即可享加購「地瓜薯條買1送1」優惠價65元；另推出單點優惠「辣味雞翅2入特價99元」不限組數。
摩斯漢堡則預告2月23日開工日當天，大杯摩斯咖啡買1送1，2月24日至3月8日止，購買大杯摩斯咖啡或摩斯經典奶茶，第2杯只要10元；2月23日至3月8日MOS同期再加碼，消費「香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」等3款指定飲品，任選2杯只要85元；另早餐凡點購「元氣牛肉蛋堡及大杯冰紅茶」人氣餐點組合，亦享優惠價85元。
