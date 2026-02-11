速食業新春促銷出爐！20隻炸雞只要199元 咖啡點心買1送1

生活中心／楊佩怡報導財神爺還在迷路中？威力彩已連續29期槓龜，下期頭獎累積高達11.5億元，預計將於今（9）日晚間8時30分開獎，吸引不少民眾瘋買，期盼能成為下一位受財神眷顧的億萬富翁。選號也是一門大學問，不少人以生日、幸運數字、當天日期等，做為選號的基準，如今在這科技發達的時代，也有不少人交給AI做抉擇。對此，台彩總經理謝志宏表示，透過AI進行實測，他發現威力彩選號的隨機性，就連AI都很難攻破。

民視 ・ 1 天前 ・ 1 則留言