速食業者搶攻雙12商機 麥當勞、肯德基、漢堡王、必勝客優惠懶人包

歲末年終，雙12購物節不僅是電商的戰場，更是速食業者搶攻「聚餐經濟」與「小資荷包」的激烈戰場。漢堡王、麥當勞、肯德基、必勝客四大速食龍頭，紛紛祭出超殺優惠，從經典漢堡、炸雞到比薩，皆有買一送一或銅板價優惠。本篇整理各家雙12優惠重點，助您聰明消費，在年末聚餐中省下荷包。

漢堡王：歲末歡慶優惠券

漢堡王推出「歲末歡慶優惠券」，活動即日起至2025年12月31日，提供多重組合優惠，最高可省下$2723。

加1元多1件：包含4塊雞塊、辣薯球（小）、洋蔥圈（小）、薯條（小）及中杯飲料，加1元即可多一件。

兩堡任選自由配 $129：洋蔥圈烤牛堡、小華堡、花生培根脆雞堡、花生培根牛肉堡等四款漢堡，任選兩款僅需129元。

雙堡超值組：提供多種雙堡組合，如經典脆雞堡+BBQ培根牛肉堡特價99元、華鱈魚堡+經典脆雞堡特價99元，適合雙人分享。

1+1自由配 $69：指定漢堡（如雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡等）搭配點心或飲料（如玉米濃湯、美式研磨咖啡等），組合價69元。

單人滿足餐 & 雙人激省餐：提供包含漢堡、雞塊、薯條及飲料的單人套餐，售價109元起；雙人套餐則包含兩份主餐及附餐，售價189元起。

漢堡王推出「歲末歡慶優惠券」，活動即日起至2025年12月31日。（圖／漢堡王）

肯德基：「嗑翻雙12」12款買一送一 $99激省餐

肯德基自12月2日至12月15日推出「嗑翻雙12」活動，主打「買一送一」與高CP值個人餐。

12款買一送一：包含4塊上校雞塊、香酥脆薯、雙色轉轉QQ球等熱門點心，以及多款飲品，通通買一送一。

$99激省餐：不用百元即可享用「咔啦雞腿堡+原味蛋撻」或「咔啦雞腿x2+無糖茉莉綠茶（小）」。

$199爽嗑餐：包含咔啦脆雞、上校雞塊、薯條、蛋撻及飲料的豐富組合，售價199元。

$388歡聚桶：內含咔啦脆雞5塊及原味蛋撻6入，適合多人聚會。

買蛋撻送雞塊：購買原味蛋撻6入禮盒，即贈4塊上校雞塊，售價205元。

【新聞圖說二】肯德基「嗑翻雙12」推出個人餐優惠，激省餐99元起、爽嗑餐199元起。（肯德基）

麥當勞：歲末雙享祭 經典產品兩件99元起

麥當勞即日起至12月9日推出「歲末雙享祭」，主打經典產品兩件優惠及飲品買一送一。

經典雙享 $99起：原味/辣味麥脆鷄腿2塊、6塊麥克鷄塊2件、大薯2件皆為99元；四盎司牛肉堡2件149元。

早安雙享 $59起：薯餅2件59元、豬肉滿福堡2件69元、現烤焙果2件89元。

飲品買一送一：中杯可口可樂系列、雪碧、冰檸檬紅茶、冰焦糖奶茶及金選美式咖啡享買一送一。

雙人雙享 $209起：提供多種雙主餐組合，如雙層牛+麥香鷄209元，大麥克+勁辣鷄259元。

麥當勞即日起至12月9日推出「歲末雙享祭」，主打經典產品兩件優惠及飲品買一送一。（圖／麥當勞）

必勝客：年終優惠接力 12元神券限時搶

必勝客延續雙11熱度，推出年底最終檔優惠，包含副食買一送一及APP限定神券。

副食買一送一：巧克力QQ球5顆59元、黃金雞柳條4條99元，皆享買一送一。

個人餐優惠：指定口味個人比薩（如夏威夷、鐵板雙牛）單點第二件半價；點個人紙包麵飯餐點送個人比薩。

多人餐優惠：義式培根黃金薯大比薩199元；「薯在好食雞餐」333元起；「火山拼盤餐」999元起。

12元神券：12/2至12/12每週二、五早上10點於「PK雙饗卡APP」開搶，包含12元的必勝客鬆厚個人比薩、212元的2個小比薩雙饗組。

消費者可依據用餐人數與喜好，選擇最適合的優惠方案，在年末聚餐旺季精省荷包。