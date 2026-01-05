速食歲末激省吃法 漢堡套餐百元有找 薯條飲料買1送1

達美樂攜手美樂蒂推可愛包裝餐點，嘗鮮還可獲活動限定IP盲盒。（達美樂提供／朱世凱台北傳真）

麥當勞推出購買「Big Arch霸牛堡」任一套餐，就送4塊麥克雞塊。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

拿坡里披薩．炸雞主打3塊義式炸雞搭3塊普羅旺斯烤雞優惠組合。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王推出「開運加馬優惠券」，洋蔥圈、薯條等點心都放大成2倍分量。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

速食店迎接歲末聚餐旺季，看準消費者更愛分量足、價格親民餐點，紛紛獻上高CP值套餐，為聚會帶來多元選擇，人流可望上升至少10％。

全球麥當勞總部研發出有史以來最大分量的牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」，2024年起陸續在加拿大、德國等地開賣，亞洲首發率先登陸台灣麥當勞，「Big Arch霸牛堡」自1月7日至1月27日販售，使用獨特芝麻奇亞籽麵包搭厚實多汁的雙層重磅4盎司安格斯牛肉，加上3片奶香濃郁的白切達吉事、新鮮生菜與酸黃瓜，再配金黃酥脆的炸洋蔥與新鮮洋蔥絲，最後淋獨家Big Arch霸牛醬汁，呈現多重層次口感；另購買「霸牛堡」任一套餐就送4塊麥克雞塊；麥當勞App 6日前也有限定優惠券，包含買指定超值全餐送中薯、4塊麥克雞塊等，還有單點焦糖奶茶（冰）、中杯飲品買1送1。

達美樂即日起聯手三麗鷗人氣角色「美樂蒂」推出「夢幻閃耀套餐」，內含經典系列大披薩、香烤雞條5條、1.25L大可樂，並附贈「美樂蒂閃耀迷你招牌燈盲盒」帶來驚喜感；另款「翻轉魔法套餐」不到千元就能品嘗精選系列火山大披薩、經典系列小披薩、蝴蝶酥3個，並可獲「美樂蒂翻轉魔法包盲盒」，此次聯名小物共5款，均為隨機贈送。

拿坡里披薩．炸雞推「雞省炸烤雙享」活動，即日起至2月4日止內用與外帶都適用，主打組合為義式炸雞3塊與普羅旺斯烤雞3塊，原價390元、特價199元。

漢堡王即日起推「開運加馬優惠券」，包括「超值雙享組」和「1＋1自由配」兩大類優惠，「超值雙享組」共5款餐點享5折起，洋蔥圈、薯條等點心都放大成2倍分量；「1＋1自由配」則提供49元、69元、89元選擇，像89元的小華堡搭小薯組合，原價為168元，等同現省79元。

