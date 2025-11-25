速食歲末狂歡 披薩買1送1、薯條薯餅免費 8塊烤雞不到200元

拿坡里披薩．炸雞限時推出指定口味披薩買1送1、8塊烤雞不到200元。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

麥當勞「歲末雙享祭」好康包括7大飲品買1送1、經典商品2件99元起等。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

必勝客個人餐「嫩牛大蝦個人比薩」與「嫩牛大蝦起司燉飯」登場，一人獨享海陸美味。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

速食歲末狂歡，看好接連的節慶活動帶動聚會商機，品牌持續推優惠替大眾省荷包，麥當勞除了指定商品買1送1外，還有免費吃薯條薯餅好康；拿坡里披薩．炸雞限時8塊烤雞不到200元，現省超過300元十分划算。

麥當勞現正推出「歲末雙享祭」包括焦糖冰奶茶、金選美式咖啡等7大飲品買1送1；豬肉滿福堡、薯餅等品項推「早安雙享59元起」，麥脆雞腿、四盎司牛肉堡等推「經典雙享99元起」以及209元起的「雙人雙享餐」，亦可用App手機點餐享優惠，歡樂送同步祭出專屬雙人餐優惠；App同樣有限時促銷，包括11月30日前單點6塊麥克雞塊免費送小薯、單點雙層四盎司牛肉堡免費送中薯、單點經典滿福系列「免費送薯餅」、買超值全餐「免費送勁辣香雞翅」等。

廣告 廣告

拿坡里披薩．炸雞推年度最狂的黑五促銷，即日起至12月18日「八塊烤雞」原價520元，內用／外帶特惠價199元，內含2隻雞腿、2塊腿排、2隻雞翅與2隻青花椒雞翅；「三塊炸雞」原價195元，內用／外帶特惠價105元，同步成為學生及上班族的熱門點心。披薩系列推出3款精選口味買1送1，原價980元，內用／外帶特惠價490元起。

必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」回歸，極致厚切牛排搭配炙燒鮮嫩大蝦，海陸鮮味在嘴裡同步綻放，並使用三種起司：卡門貝爾乾酪起司球、澳洲乳酪片與紐西蘭莫札瑞拉起司，交織出濃郁起司香氣；此外，業者也端出冬季限定「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，更首度推「德國豬腳海陸盛宴拼盤」，德國豬腳以德式香料細緻醃漬，外皮酥脆焦香，肉質軟嫩多汁。最後，必勝客限時於30間指定門市推出在地優惠「聖誕跨年拼盤樂享餐再送可樂」，即日起至12月22日，大比薩3個搭指定拼盤1份，特價1288元起，再送1瓶1.25L可樂。

更多中時新聞網報導

TWICE高雄開唱 子瑜高喊我回來了

NBA》勇士4大咖傷病休戰 熱火趁虛破敵

物流工會籲 讓員工吃頓團圓飯