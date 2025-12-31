速食炸雞桶買1送1迎跨年 比薩直逼5折抽東京機票

三商炸雞於2026年1月5日前推出買5隻酷樂雞腿就送1斤滋汁腿排桶。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

2026倒數計時，速食品牌把握聚餐商機，祭出豪華促銷讓民眾好好犒賞自己，必勝客推出吃比薩有機會抽「日本東京雙人來回機票」，點購指定餐點還有機會免費入住五星級溫泉飯店；三商炸雞則推買1桶炸雞送1斤，適合派對多人品嘗。

三商炸雞於2026年1月5日前推出肉食控專屬優惠，只要購買5隻酷樂雞腿就送1斤滋汁腿排桶，原價620元，特惠價333元，尤其酷樂雞腿號稱肉量增重30％，每一口都能咬到厚實飽滿的多汁雞肉，外皮金黃酥脆且香氣撲鼻；三商i美食 APP 會員再享加碼回饋，扣3點紅利領券享會員特惠價325元。另有三款口味的灑粉酥炸棒腿6隻原價169元、特惠價99元；周邊點心同步降價，玉米筍原價89元，特惠價39元，煉乳銀絲卷原價89元，特惠價49元。

必勝客推薦海陸天王「嫩牛大蝦起司比薩」，厚切嫩牛搭配炙燒鮮蝦，與濃郁起司香氣完美交織；再加購冬季限定「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，融合義大利頂級松露與多種起司，使美味更升級，即日起至2026年1月5日凡PK雙饗卡會員購買「黑鑽松露火山餐」或「聖誕跨年大套餐」，並搭配指定百事系列飲品（百事可樂或七喜），即可獲得抽獎資格，必勝客將連續21天，每日抽出一位幸運兒獲得「日本東京雙人來回機票」；1月19日前PK雙饗卡會員訂購「私廚饗宴餐」，可抽價值1萬5千元的「五星級溫泉飯店一泊一食旅遊券」，另外還加碼抽出10位幸運得主贈送「原萃旅行收納包」。

