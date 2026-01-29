速食炸雞買6送6 10雞翅百元有找 10層牛肉堡免費吃

三商炸雞限時12塊經典義式炸雞不用400元就能品嘗，檸檬脆皮二節翅同步享優惠。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

速食店迎接馬年新春，端出套餐優惠滿足聚餐需求，三商炸雞限時享用12塊經典義式炸雞不用400元，等同下殺47折；繼光香香雞則推出「韓式風味餐」，首度以披薩盒裝三拼組合搶攻商機，盼能吸引哈韓族嘗鮮。

三商炸雞即日起至2月23日推出新春限定「66大順」優惠，凡至全台門市外帶6塊義式炸雞，就送6塊義式炸雞，原價780元、特惠價366元，等同47折回饋，除主打炸雞優惠外，檸檬脆皮二節翅同步推出新春加碼優惠，外帶10隻，原價200元、特惠價99元。新春期間再加碼推出滿額贈活動，活動期間單筆結帳金額滿499元，即可獲贈煉乳銀絲卷一份；此外，多款人氣配餐同步推出優惠，外帶玉米筍原價79元、特惠價39元，外帶煉乳銀絲卷原價89元、特惠價49元，讓新春聚餐一次準備齊全。

繼光香香雞推出三味雙饗「韓式風味餐」。（香繼光集團提供／朱世凱台北傳真）

繼光香香雞看好韓國美食熱潮不減，日前新推出「韓式風味餐」集結韓式炸雞、魚板串及QQ球三拼組合，還可以同時品味柚子醬與韓式辣醬的雙重享受，2月13日前限定優惠349元。

漢堡王經典「犇牛堡」超狂尺寸相當震撼。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王經典「犇牛堡」擁有經370度火烤的純牛肉，軟嫩噴香，中間夾著香滑起士片，再覆蓋酥脆培根、淋上獨門醬汁，十分具有飽足感，尤其「十犇牛肉堡」超大尺寸更是震撼視覺，2月8前購買任一款「犇牛堡」，拍下王冠手勢和漢堡本體的合照，再到漢堡王臉書「周抽$299回饋金」貼文留言區上傳照片，就可參加回饋金抽獎，將有100位幸運得主，等於獲得一份免費招待的「犇牛堡」。

