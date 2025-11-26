速食瘋耶誕 恰吉周邊開搶、點心買1送1 狂歡盒變身派對玩具

頂呱呱延續鬼娃恰吉熱潮，於耶誕檔期再推一系列周邊。（頂呱呱提供／朱世凱台北傳真）

速食品牌迎接耶誕花招百出，頂呱呱今年萬聖與《鬼娃恰吉 CHUCKY》玩聯名，激起超高討論度，於是再推第二波聯名，邀請恰吉惡搞耶誕；達美樂則打造限定口味披薩，更創意將披薩盒化身派對神器，輕鬆變成骰子催化派對歡樂氣氛。

頂呱呱表示，將自即日起限量販售「鬼娃恰吉磁吸燈箱盲袋」共4款，12月5日再加碼「鬼娃恰吉雷射海報」與「鬼娃恰吉聖誕貼紙」；另外第一波話題新品「雙醬鱈魚黑堡」熱銷程度超乎預期，為延續熱潮，第二波檔期將持續主打此人氣商品，搭配恰吉獨享餐及12月5日登場的恰吉周邊餐，希望再次緊抓粉絲味蕾與眼球。最後，12月5日起業者同步於KWA KWA CLUB會員推「聖誕滿額刮刮樂」活動，凡單筆消費累計滿399元，除了可獲耶誕造型貼紙，還能參加聖誕刮刮樂試手氣，有機會將多項恰吉聯名周邊與餐點買1送1等優惠帶回家。

廣告 廣告

達美樂推出耶誕派對三本柱，包含「頂鮭豪牛雙饗披薩」、「相思抹茶火山披薩」與「起司火山口組合」。（達美樂提供／朱世凱台北傳真）

達美樂宣布推期間限定「三本柱」，最頂一本柱「頂鮭豪牛雙饗披薩」鋪滿炙烤頂級鮭魚肚與炭燒牛肉，新品嘗鮮半價優惠只要459元；甜心二本柱「相思抹茶火山披薩」以抹茶火山作為火山新系列披薩，結合紅豆香甜交織濃郁日系風味，期間限定款半價399元；熱情三本柱「起司火山口拼盤」則以人氣起司火山口搭配4款副食，節慶歡聚只需499元。業者同時將創意延伸到披薩盒上，推期間限定的「一擲 High 狂歡盒」，一次裝下3款期間限定的全新美味披薩及副食，外盒還結合互動遊戲變身成2顆骰子，讓派對氣氛嗨到最高點。

肯德基攜手KITKAT推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」。（肯德基提供／朱世凱台北傳真）

肯德基攜手國際知名巧克力品牌KITKAT推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」，號稱創造出一口三重驚喜的全新體驗——酥脆、滑順、流心，販售時間自12月2日至明年3月2日，雙方更打造限量禮盒，從外盒設計到氛圍細節都有滿滿巧克力感。

更多中時新聞網報導

教學三高 教師自傷增2倍 全教總籲廢校事會議

歸亞蕾合作寇世勳自誇「會挖寶」

足球》拜仁傳奇訪台 拉菲尼亞不忘初心