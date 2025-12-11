速食耶誕加碼 1招免費嗑三披薩 薯條雞塊0元爽吃

慶祝麥當勞App上線2周年，業者12月17日起將推「周年慶轉出買1送1」遊戲。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

看準耶誕聚會需求進入高峰，速食品牌加碼套餐優惠，包括披薩免費吃、點心買1送1、人氣IP周邊免費拿等，滿足節慶儀式感的同時也能更省荷包。

台灣麥當勞除了開賣日本麥當勞人氣的「巧克力三角派」，也推出咖哩風味「搖搖薯條」，同時將咖哩風味入堡，開賣「咖哩辣鷄腿堡」、「咖哩雙層四盎司牛肉堡」與「咖哩四盎司牛肉堡」；另外，App歡慶上線滿2周年，12月17日起至明年1月6日連3周推優惠活動，包括點數回饋品項全面5折起，單點品項5折、套餐品項75折，還加碼主題遊戲，首波「周年慶轉出買1送1」遊戲，自12月17日起至12月23日登場；第二波「High翻聖誕翻出新品優惠」遊戲，自12月24日起至12月30日接力。App 12月16日前優惠則包括單筆滿100元送4塊原味雞塊、單點麥脆雞腿送小杯玉米湯、單點大杯玉米湯送小薯等。

必勝客「聖誕花圈黃金雞比薩」回歸，嘗鮮單點價429元。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

必勝客「聖誕花圈比薩」再次回歸，全新改版升級的「聖誕花圈黃金雞比薩」除了整體肉量升級之外，更把四年前花圈中心處，轉成為最誘人的美味帶，在花圈中央放入滿滿的酥炸嫩雞球；業者更推出專為聚會打造的「聖誕超級大餐」，包含「聖誕花圈黃金雞比薩」，與年末限定「黑鑽松露火山熔岩餅皮」搭配「嫩牛大蝦起司大比薩」，以及「德國豬腳海陸盛宴拼盤」等，澎湃度更升級。

達美樂官方FB將於12月12日推抽獎活動，完成指定留言任務，有機會免費帶走「一擲 High 狂歡盒」。（達美樂提供／朱世凱台北傳真）

達美樂12月12日至12月23日期只要在品牌LINE官方帳號輸入密語「頂鮭豪牛199」，就能以199元嘗鮮「頂鮭豪牛雙饗小披薩」，現省421元相當有感；業者官方臉書也預告12月12日推抽獎活動，完成指定留言任務，便有機會免費體驗「一擲 High 狂歡盒」，一次收齊達美樂三本柱「頂鮭豪牛雙饗披薩」、「相思抹茶火山披薩」與「起司火山口拼盤」，還能搭配禮盒大玩互動遊戲。

拿坡里披薩．炸雞攜手《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》推限量聯名活動，買指定套餐可獲海綿寶寶木漿海綿。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

拿坡里披薩．炸雞佳節攜手《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》推限量聯名活動，此次共推4款聯名套餐，期間購買任一套餐，可獲海綿寶寶木漿海綿乙個；為滿足年末聚餐需求，業者也推3款新品披薩，包括招牌牛丼披薩、濃起司五重派對、金賞烏魚子披薩，三款皆列入買大送大活動；即日起至12月18日，八塊烤雞原價520元，內用與外帶特惠價199元。

