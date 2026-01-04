速食、糖超標 台灣兒童肥胖率30％

兒盟4日發布「2026台灣兒童飲食狀況調查報告」。（蔡佩珈攝）

世界衛生組織（WHO）跨國研究顯示，國小高年級過重及肥胖率25％，兒盟昨公布調查則指出，台灣兒童肥胖比例竟高達30.2％，且超過6成學童每周至少吃1次速食或油炸食物，超過5成每周至少喝1次手搖飲、一周3天以上吃零食，而三餐不定時、不均衡，家長讓孩子吃營養品，卻吃超過建議劑量。營養師則提醒，家長應漸進式降低孩子攝取的含糖量，而學齡前的飲食應以天然食材為主，不適合攝取營養品，國小年紀則應食用兒童專用配方的營養品。

兒盟發布「2026台灣兒童飲食狀況調查報告」顯示，18％學生早餐喝含糖飲料、12.4％吃熱狗、雞塊等炸物，僅15.8％攝取水果蔬菜，還有11％學童一周不到3天有吃早餐。

晚餐則有近4分之1、24.2％不固定時間吃，63.2％只吃澱粉為主，例如炒麵、燴飯、披薩、義大利麵等。此外，7.9％學童完全沒吃到蔬菜、12.3％含油炸食品、11.1％會喝手搖飲或含糖飲料。

三餐不定時、不均衡，家長選擇以營養補充品替孩子補一補，調查顯示，51.1％學童曾吃營養補充品，其中5.1％每天吃超過1次，28.1％每天吃1次。飲水部分，22.1％學童一周不到2天喝足夠的水。

此外，16.3％學童一周3天以上吃速食或油炸食物，53％學生一周3天以上吃零食甜點。

營養師高敏敏提醒，小孩肝、腎發育不完全，也沒有像大人一樣的代謝能力，超過劑量的補充品將造成負擔，建議學齡前兒童吃天然食材，國小後的學童則建議食用兒童專用配方的營養品，家長尤其要留意劑量，即便劑量減半，對孩子來說仍是過高，若看不懂產品標示，應詢問醫師或營養師。

她也提到，小朋友常喝手搖飲含糖量過高，建議家長利用白開水或者加味的水果水慢慢取代手搖。零食則不建議過度制止，否則會造成反效果，可在每餐之間提供當季水果，或準備堅果、優格讓孩子帶在身邊。