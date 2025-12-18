造假潛艦引擎數據長達20年！川崎重工遭日本防衛省停權，現役親潮、蒼龍、大鯨級幾乎全中標

日本知名國防大廠川崎重工（Kawasaki Heavy Industries），先前被媒體爆出、長期竄改海上自衛隊潛艦引擎燃料性能數據，針對此案，防衛省也做出最終裁決階段，預計將對該公司處以「停權處分」。只不過，根據日媒報導，停權時間只有大約2.5個月，但防衛省同時也在研議、是否對此損失向川崎重工追討高額違約金。

根據《每日新聞》報導，回溯這起醜聞曝光的原因，其實是川崎重工針對自家商船引擎數據造假一事，展開調查過程中意外揭發。當發現問題後，川崎重工隨即主動向防衛省申報，稱現役潛艦引擎存在問題。相關人士透露，柴油引擎在組裝完成後，需於陸上測量燃料消耗量等多項性能數據。這個20年數據造假背後，竟然是因為川崎重工、為了讓引擎達到防衛省要求的基準值，同時想讓數據「看起來」更穩定和有說服力，才會刻意縮小測量值的波動範圍，長期向上呈報虛假數值。

令人震驚的是，數據造假行為，可回溯到2002年，接連持續長達約20年之久，而目前海上自衛隊麾下現役25艘潛艦，其動力來源皆使用、由川崎重工製造的柴油引擎，受影響範圍涵蓋現役的親潮級、蒼龍級及最新型「大鯨級」潛艦。

川崎重工是如今日本軍工產業鏈不可或缺的要角，光是2024年度，川崎重工從防衛省拿到的契約金額，就高達6383億日圓（約新台幣1290億元），在所有承包商中位居第二，僅次於三菱重工。

日本自衛隊現役鬥龍號潛艦在川崎神戶造船廠編列服役。（翻攝自海上自衛隊）

川崎重工起家於明治維新，創始人川崎正藏在政府幫助下、1878年創立川崎築地造船所，並逐步擴大規模和基礎，成為日本老字號重工業和造船業龍頭之一。總部位於兵庫縣神戶市中央區，除了和軍事有關的造船，川崎重工還橫跨鐵路、航太、建設、機車等業務，而且不只替日本戰前和戰後軍隊打造艦艇，川崎重工也是多款軍機的設計製造商。

引擎燃油數據造假，雖然就防衛省認定上，所有可能被波及的現役潛艦，在測試環節中，並沒有出現安全性能問題。但自衛隊內部卻對於此類長期且蓄意的違約行為很不滿，甚至傳出「絕不可輕放」的聲音。

日本自衛隊現役蒼鯨號潛艦在川崎神戶造船廠編列服役。（翻攝自海上自衛隊）

事實上，圍繞川崎重工的不當行為或爭議不只於此。防衛省曾發現，川崎重工透過海上自衛隊的潛艦維修合約，非法籌措約17億日圓（約新台幣3.44億元）經費，以此招待相關自衛隊成員，贈送違規的禮物，防衛省打從2024年底開始，對此違規做出兩次「嚴重警告」。

川崎重工預計將於今年年底前，自行公布最終完整調查報告，對大眾說明這樁跨越20年的醜聞。

