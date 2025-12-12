造假連署罷免陳乃瑜 驚見民進黨「自己人」涉案

〔記者王定傳／台北報導〕檢調偵辦國民黨立委羅明才新店服務處幹部，涉集體造假罷免民進黨籍新北市議員陳乃瑜案，赫然發現民進黨竟有「內鬼」，正是民進黨新店區黨部前主委吳春美，她因欠羅明才新店服務處主任林姿伶人情，指示其子、媳婦抄錄造假名冊666份，不僅自己被起訴，3名小孩及媳婦也都觸法被法辦。

檢方調查，吳春美，因之前黨內議員初選失利後，曾經林姿伶協助曝光及露臉，以延續其政治生命，為了償還林姿伶人情，向林姿伶及其服務處同仁取得約1千份連署罷免陳乃瑜提議人名冊後，指示其子周楚煬、周楚雍、周世富及媳婦陳郁雯、黃琬婷、黃䕒慧，利用她持有的水利會會員名冊，抄錄666份假連署，這是次涉案者中，抄錄最多假連署者。

檢方認為，吳春美罔顧法令，為一己之私犯案，原本飾詞否認犯行，但於偵查中終能坦承犯行，表示悔意，如審理中仍自白犯行，建請均予以從輕量刑；她的3名兒子及3名媳婦，因未獲得報酬、聽命行事、未具黨職也沒參選黨務、政黨活動，經此偵查程序，已能有所警惕，予以緩起訴，期間均1年，並須支付1萬元至3萬元不等金額。

