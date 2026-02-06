造價超過4千億！美國福特級2號艦首次出海測試，甘迺迪號預計2027年編列服役

美國海軍（US Navy）第二艘「福特級」（Gerald R. Ford-class）航空母艦、也就是未來的約翰．甘迺迪號（USS John F. Kennedy，CVN-79），日前正式完成首次「海試」，象徵該艘船艦距離正式交付服役邁出關鍵一步。

這次首趟出海測試，集結預備在甘迺迪號服役的官兵、製造商亨廷頓英格爾斯工業（Huntington Ingalls Industries）旗下紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding）的團隊，以及多個海軍單位。主要測試重點集中在，評估航空母艦首次出海航行期間，關鍵系統與新技術的綜合表現成果。

航艦計畫執行官莫頓（Casey Moton）少將表示，「看到CVN-79首次出海，令人無比振奮。」

而在離開船塢之前，甘迺迪號航空母艦已經先完成，為期五天的「快速巡航」，這是一種在碼頭進行的演練，用以模擬實際出航作業，讓艦上官兵能快速進入實戰狀態。

仍在測試階段的甘迺迪號，是繼承美國最後一艘傳統動力航母「大約翰」（USS John F. Kennedy, CV-67）之名，成為福特級2號艦。在它之後，就是大名鼎鼎的企業號（PCU Enterprise CVN-80）。而從它的名稱，不難看出就是為了紀念已故前總統JFK甘迺迪，因此當年在進行下水祝福儀式上，負責敲破酒瓶的人，就是由約翰甘迺迪唯一在世的女兒、原歐巴馬（Barack Obama）時期駐日本大使卡洛琳（Caroline Kennedy）擔任。

美國海軍福特級二號核動力航空母艦「甘迺迪號」，首次出海進行測試，甲板湧入不同單位成員。（取自美軍DVIDS系統）

美國海軍福特級二號核動力航空母艦「甘迺迪號」，首次出海進行測試，一架海鷹直升機準備降落甲板。（取自美軍DVIDS系統）

作為升級版航空母艦，總排水量約10萬噸，而福特級最大特點，是其飛行甲板總長度比其他級更長，能停放75至90架艦載機，包含F-35C戰機和F/A-18「超級大黃蜂」（F/A-18E/F Super Hornet）等。但也正因為擁有大量新科技，以及船身更寬更長，讓其最終造價高達132億美元（約新台幣4182.5億元）。

此外，受惠於高科技輔助系統，登艦所需官兵比尼米茲級減少500多人，讓水手們的生活空間寬敞不少。相比一號同名艦，甘迺迪號又進行新一波升級，包含全新的核動力系統、更高的電力輸出、更佳的能源效率，以及減少人力需求，並且將軍艦服役年限拉長至50年，藉此降低整體持有成本。

隨著船廠海試完成，航艦先行返回船塢，針對在測試期間發現的問題，進行逐一修正和調校。下一階段的重要節點為「驗收海試」（Acceptance Trials），但確切時程目前還無法確定。

根據美國海軍估計，沒有意外或突發狀況影響，全新的甘迺迪號航空母艦，將於2027年正式交付服役。

