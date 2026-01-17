造價43億美元！NASA羅曼太空望遠鏡9月升空 5年任務：繪製史上最完整銀河地圖

NASA近日首度公開「羅曼太空望遠鏡」（Nancy Grace Roman Space Telescope）完成組裝後的最新畫面，預計於今年9月升空，展開為期5年的深空觀測行動。 圖：翻攝自Ｘ／@RTB_HRo

[Newtalk新聞] 美國航太總署（NASA）次世代太空觀測計畫即將邁入關鍵里程碑。根據科普網站《Live Science》報導，NASA近日首度公開「羅曼太空望遠鏡」（Nancy Grace Roman Space Telescope）完成組裝後的最新畫面。這項造價約43億美元的重大任務進度超前，預計於今年9月升空，展開為期5年的深空觀測行動。

羅曼太空望遠鏡主鏡口徑達2.4公尺，與知名的哈伯太空望遠鏡相同，並搭載解析度高達2.88億畫素的廣角儀（Wide Field Instrument）。其最大特色在於能以極廣的視野，同步觀測大量天體，任務核心包括繪製史上最完整的銀河系地圖，並深入研究宇宙中尚未被完全理解的暗物質與暗能量。

此外，羅曼望遠鏡也配備先進的日冕儀（Coronagraph），可有效遮蔽恆星本身的強烈光芒，如同替望遠鏡戴上「墨鏡」，讓科學家得以直接觀測恆星周圍環境，提升尋找系外行星與分析其大氣條件的能力，為探索宇宙生命可能性提供關鍵線索。

NASA高達德太空飛行中心天體物理學家麥克恩里（Julie McEnery）指出，在首個5年任務期間，羅曼望遠鏡預計將觀測數十億個星系、數億顆恆星，並揭示超過10萬個遙遠世界。科學家估計，其可發現的系外行星數量，將是目前已知數量的15倍以上，對天文研究具有突破性意義。

相較於韋伯太空望遠鏡過去曾多次延宕，羅曼望遠鏡的建造過程進展順利，預算也控制得宜。NASA於今年1月在美國天文學會年會上透露，發射時間暫定為9月28日，屆時將由SpaceX獵鷹重型火箭自佛羅里達州升空，前往距離地球約160萬公里的第二拉格朗日點（L2）。NASA預估，該望遠鏡5年內回傳的資料量將超過2萬TB，為人類探索宇宙開啟全新篇章。

