造價5000萬阿蓮北極殿牌樓落成

高雄阿蓮區土庫北極殿「迎神樓」在各界支持下完工，成為北極殿的新地標。（紀爰攝）

高雄阿蓮區土庫北極殿擁有350多年歷史，6日隆重舉行全新牌樓「迎神樓」落成揭匾與開光大典，設計團隊御盟集團總裁邵永添說，這座斥資5000多萬元的牌樓耗時5年籌建完成，將成為阿蓮區最具代表性的新地標；高雄市長陳其邁出席揭匾儀式，他讚許北極殿在地方文化保存上貢獻良多，祈求神明庇佑高雄市風調雨順、市運昌隆。

阿蓮土庫北極殿建廟起源可追溯至康熙6年，是當地居民重要的信仰中心，廟內主祀玄天上帝，象徵北方星空的正氣與指引，引導信眾心懷良善，其信仰精神強調生命韌性與天地和諧。5年前廟方受玄天上帝聖示，啟動籌建迎神樓計畫，如今在各界支持下完工，成為北極殿的重要里程碑。

邵永添透露，興建過程中最具挑戰性的工法是人工貼金箔，需仰賴師傅逐片手工施作，不僅耗時，也高度考驗工藝細膩度，另牌樓上的排水屋簷裝飾更是使用999純金水鍍而成，用料極其講究。色彩設計上，則棄用傳統色調，改以現代時尚的飽和配色，讓牌樓呈現出現代與傳統碰撞的獨特質感。

除此之外，迎神樓梁柱上的對聯也代表深刻寓意，其中「上位胸懷黎民傾盡生命勇敢護蒼生」即在呼籲，不論時代如何變化，居於高位者都應該要心繫百姓、守護眾人，讓社會與國家保有正能量。

陳其邁在揭匾儀式上致詞表示，感謝各界與高雄市議會不分黨派的支持，讓地方建設能順利推進，他讚許北極殿在地方文化保存上的貢獻，希望透過宗教的力量守護高雄，祈求神明庇佑全市風調雨順、市運昌隆，並祝福現場民眾「馬到成功、馬上幸福」。