造勢場合亮槍！謝龍介指「開槍」是要掃黑 綠委批：赤裸地暴力暗示

[Newtalk新聞] 國民黨二度提名藍委謝龍介投入明年台南市長選舉，日前舉辦造勢活動，現場卻出現黨副主席季麟連送上「手槍」作為象徵性道具，甚至當場組裝並示意「開槍」的畫面，引發輿論譁然。對此，民進黨立委郭國文與林楚茵今（26）日分別發聲批評，此舉在當前社會氛圍下極不恰當，甚至可能造成社會恐慌。





郭國文指出，近期社會氛圍本就高度敏感，民眾對暴力事件格外警惕，「在這樣的時刻，拿出槍械象徵物，本身就會引發直覺性的恐懼。」他指出，據了解，活動一開始甚至還考慮使用長槍，只是因攜帶不便才改成手槍，這樣的設計，本身就顯示出對社會氛圍的輕忽。

郭國文強調，對一位有意角逐市長的政治人物而言，基本的社會敏感度十分重要，「將軍拿槍就是攻擊、就是軍事意象」，尤其在當前社會氣氛下更顯不妥。他直言，若連這樣的判斷力都不足，是否適任市長，社會自有公評。





針對謝龍介回應稱「拿槍是象徵掃黑、鳴槍起跑」，郭國文也直言難以接受。他表示，掃黑應透過制度、法律與司法行動來完成，而不是以武器象徵，「在這個時代，槍就是暴力的象徵，不該被拿來當政治表演的道具。」





林楚茵則以更嚴厲措辭批評，直指國民黨在造勢場合「送手槍當吉祥物」，形同公然製造社會恐慌。她指出，近期社會才發生捷運隨機攻擊事件，民眾情緒尚未平復，如今卻看到政治人物高舉槍枝，極度不妥。





林楚茵更批，國民黨一方面在立法院以多數強行通過爭議法案、否定憲法機制，另一方面卻在地方選舉中以「亮槍」作為政治象徵，「這樣的行為和暴力有什麼差別？」她直言，這不僅是政治操作失當，更是在向社會傳遞錯誤訊號，令人憂心。

