政治中心／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲回歸政壇，引發關注，2號現身立院黨團立刻坐回C位，更展開一連串輔選行程，日前力挺黃國昌活動，還出現柯文哲「台灣我顧」文宣，外界聯想再戰2028，他稱2026先過去再說，沒把話說死，倒是特別提及和傅崐萁碰過面被虧還想跟民進黨合作嗎？名嘴分析柯文哲是想坐擁關鍵叫板角色。

前民眾黨主席柯文哲：「（主席早），太久沒有這麼早起了。」

歷經一年官司，柯文哲滿血回歸，新的一年早早現身黨團、開晨會，現任主席黃國昌趕緊讓出C位。

民眾黨主席黃國昌：「中間的那個位子，我們一直等著柯文哲主席回來，這件事情終於實現。」

兩個太陽合體，矚目焦點還是在柯文哲，言詞辯論後大復出，當母雞展開一連串輔選行程，日前出席黃國昌新北活動，布條還掛「台灣我顧」，上頭印有柯文哲頭像，引發聯想、是否再戰2028！

造勢大會掛「台灣我顧」再戰2028？柯文哲：2026先做好

黃國昌新北活動布條高掛「台灣我顧」，印有柯文哲頭像、引發聯想。（圖／翻攝民眾之聲）

前民眾黨主席柯文哲：「有需要我輔選的地方我當然會去，啊你講2028我跟你講還是那句話，2026先過去再講吧。」

時事評論員溫朗東：「顯然他沒有要把民眾黨真的交棒，一直從他的政治表態來說，他現在等於是民眾黨的老大了，他的小雞也要靠母雞，靠黃國昌不如靠柯文哲票比較多。」

小雞引頸其盼柯文哲助陣2026，但2028要不要義無反顧再拚一次，他似乎沒把話說死，倒是回歸黨團，自爆和傅崐萁見面的小故事，隱約透露出沒放棄「綠白」合作空間。

前民眾黨主席柯文哲：「在我們家最反對民進黨的，不是柯文哲是陳佩琪，有一次傅崐萁來看我，他就用那種嘲笑的表情看我，你對民進黨還有期望啊，你還想跟他們合作啊，我就覺得很尷尬你知道，小的要對大的要夠聰明，不然有時候就是，草蜢弄雞公被幹掉了。」

民眾黨創黨主席柯文哲新的一年現身立院，遊說「人工生殖法案」。（圖／民視新聞）

資深媒體人邱明玉：「黃國昌就是百分之百被傅崐萁摸頭，那柯文哲為什麼要把這件事講出來，其實我認為他講出來有他的目的在，他也是要跟民進黨講說，你看傅崐萁來找我了，他要宣告第一個I'mback，第二個他要說以後的民眾黨，絕對不會再是跟在國民黨，背後的小藍，她未來想做有這種，能關鍵叫牌的角色。」

黃國昌主導民眾黨團常被戲稱「小藍」，名嘴分析柯文哲此舉大有深意，就是要在藍綠有叫板空間，柯文哲滿血回歸，依舊掌握黨內話語權，也讓藍白合存變數。

原文出處：造勢大會掛「台灣我顧」再戰2028？柯文哲：2026先做好

