造勢大會掛「台灣我顧」劍指2028？柯文哲：2026先做好

民眾黨主席黃國昌於民國114年12月27日在新北舉行造勢活動，過程中前主席柯文哲也現身替黃國昌演說應援，造勢活動現場更掛出黃國昌的布條寫「新北我來」、柯文哲的布條寫「台灣我顧」，也讓外界猜測是否與2028總統大選有所關聯。柯文哲則表示，「還是那句話，2026先過去再說，先把2026該做的事情做好，再來想以後。」

黃國昌日前曾表態參選2026新北市長，並於上周六於新北舉行造勢活動，期間柯文哲也現身替黃國昌演說應援。而在黃國昌壓軸演說階段，現場降下兩幅宣傳布條，右側印有黃國昌的照片，寫著「新北我來」，左側布條則有柯文哲照片，寫著「台灣我顧」，也讓外界聯想除黃國昌參選新北市長以外，柯文哲是否也有意劍指2028總統大選。

柯文哲2日上午參加民眾黨立院黨團晨會，會後也與黨團立委們一同舉行記者會。會中被問到2026年地方縣市首長選戰，週末要前往嘉義市替立委張啓楷輔選，是否之後要「全台當母雞」。柯則表示，自己身為民眾黨的重要人物，黨如果在選舉上需要他幫助的時候，他當然義不容辭。柯直言，張啓楷的學經歷以及過去在立法院的表現，絕對是擔任嘉義市長最好的人選，毫無懸念。

柯文哲說，現階段就是努力做好自己認為該做的事，需要輔選的地方就會去。至於針對黃國昌宣傳活動「新北我來」的布條，柯文哲則表示「你講2028，我跟你講，還是那句話，2026先過去再說，先把2026該做的事情做好，再來想以後。」

